Schwieriger Start für Südtirols Tourismus

Nur 20 Prozent der Hotels werden am 3. Juni öffnen

Bozen- Der Südtiroler Tourismusmotor wird wohl mit stotterndem Motor anlaufen. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, gibt es viel Unsicherheit und das merkt auch die Hotellerie. Besonders die Situation in der Lombardei und am Brenner seien Bremsklötze. Die Buchungslage sei noch dürftig, so der HGV.

Mit 3. Juni werden somit nur etwa 20 Prozent der Gastbetriebe ihre Tore aufsperren. Im Verband erwartet man sich laut dem Bericht, dass mit Monatsende rund 50 Prozent der Hotels Gäste empfangen.