Sexueller Missbrauch: Mit einer Petition das Schweigen gebrochen

Bozen – In Sachen sexueller Missbrauch und sexuelle Übergriffe braucht es ein entschiedeneres Vorgehen was Aufarbeitung und Prävention betrifft. Das fordern Dutzende Organisationen und Verbände aus Südtirol, die sich in einer Plattform zusammengeschlossen haben.

1.200 Unterschriften sind bereits zusammengekommen. Gefordert wird etwa eine Ombudsstelle für Fragen des sexuellen Missbrauchs und eine wissenschaftliche Kommission zur Untersuchung und Aufarbeitung solcher Fälle.

Kommende Woche werden die Unterschriften an Landeshauptmann Kompatscher, Landesrätin Deeg und anderen Amtsträgern übergeben.