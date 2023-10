SGB sammelt Unterschriften für stärkere Beteiligung der Arbeitnehmer in Unternehmen

Bozen – Die Gewerkschaft CISL hat italienweit ein Volksbegehren gestartet, das darauf abzielt, die Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und -nehmer in den Unternehmen zu fördern.

Ziel ist es, den Arbeitnehmerinnen und -nehmern mehr Gewicht bei strategischen und organisatorischen Entscheidungen in den Betrieben zu verleihen. Der Vorschlag sieht unter anderem vor, dass Arbeitnehmerinnen und -nehmer in größeren Betrieben in Verwaltungsräten bzw. Begleitausschüssen vertreten sein sollen, bei betrieblichen Entscheidungen regelmäßig angehört werden oder über paritätische Kommissionen die Produktionsprozesse und die Arbeitsorganisation stärker mitbestimmen können.

Sind die erforderlichen 50.000 Unterschriften gesammelt, muss sich das Parlament mit dem Gesetzesvorschlag befassen.

„Für uns als Gewerkschaft stellt diese Initiative eine große Chance dar, um die Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmerinnen und -nehmer in größeren Unternehmen zu verbessern“, so SGBCISL-Generalsekretärin Donatella Califano.

In Südtirol sammelt der SGBCISL Unterschriften für dieses Volksbegehren, dazu haben in den Sitzen bereits vier Aktionstage stattgefunden.

In den Bürgerzentren der Stadtviertel Bozens sowie in den Gemeindeämtern von Brixen, Bruneck, Meran, Lana, Eppan, Sterzing, Terlan, Neumarkt, Völs und Leifers können interessierte Bürger noch bis Ende Oktober dieses Volksbegehren unterschreiben.

„Wir laden die Bürger ein, diese Initiative mit ihrer Unterschrift mitzutragen. Mehr Beteiligung kann dazu beitragen, die Produktivität, die Arbeitsqualität und das Produktionssystem zu verbessern bzw. zu stärken“, so Donatella Califano abschließend.