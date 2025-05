Signa: 710 Mio. Forderungen gegen GmbH, Bruchteil anerkannt

Von: apa

Im Rahmen der Insolvenzverfahren über Gesellschaften im Nahbereich der Laura-Privatstiftung des insolventen Signa-Gründers René Benko gibt es Neuigkeiten: Gegen die insolvente Herkules Holding GmbH (vormals Laura Holding GmbH) mit Sitz in Innsbruck wurden am Mittwoch am dortigen Landesgericht in einer Berichts-und Prüfungstagsatzung zwar knapp 710 Mio. Euro an Forderungen angemeldet, davon aber lediglich 35.158,93 Euro anerkannt.

Dies teilte der Gläubigerschutzverband Creditreform in einer Aussendung mit. Insbesondere die Forderung des Investmentfonds Mubadala sowie sämtliche konzerninternen Forderungen seien bestritten worden, hieß es. Die Herkules Holding habe im Signa-Konzerngeflecht vorwiegend als sogenannte “GrESt-Blockerin” (Grunderwerbssteuer, Anm.) fungiert, verfügte aber auch über diverse Beteiligungen an verbundenen Unternehmen. Die Werthaltigkeit dieser Beteiligungen werde nun von Masseverwalter Stefan Geiler im Detail geprüft.

Das Insolvenzverfahren war Ende März eröffnet worden. Vor ebenjener war eine Sanierung des Unternehmens geplant gewesen. Durch die Insolvenzen vieler Gesellschaften, an denen die Herkules Holding beteiligt war, seien diese Absichten aber wieder verworfen worden, erklärten die Gläubigerschützer.

Auch bei “Tochter” Herkules Finance Holding nur geringer Betrag anerkannt

Unterdessen fand auch bereits eine Prüfungstagsatzung hinsichtlich der ebenfalls insolventen Herkules Finance Holding GmbH statt, einer 100 Prozent-“Tochter” der Herkules Holding GmbH. Dabei wurden, fast ausschließlich konzerninterne, Forderungen von 257 Mio. Euro angemeldet, erklärte Tristan Prem von der Creditreform gegenüber der APA. Von diesen Forderungen seien letztlich aber überhaupt nur rund 12.000 Euro anerkannt worden.

Verbindlichkeiten bei Insolvenzeröffnung noch mit 404 Mio. Euro angegeben

Bei Insolvenzeröffnung waren die Passiva der Herkules Holding GmbH noch mit rund 404 Mio. Euro angegeben worden. Bereits damals hieß es allerdings, dass sich diese im Laufe des Verfahrens noch deutlich erhöhen könnten, was nun offensichtlich geschah. Dies hänge vom Ausgang noch anhängiger Schiedsverfahren gegen Signa-Gesellschaften in Zusammenhang mit ebenjenem Staatsfonds von Abu Dhabi, Mubadala, in der Schweiz ab.

Bei der Herkules Holding GmbH mit Sitz in der Innsbrucker Innenstadt handelte es sich um eine klassische Holdinggesellschaft, der Gesellschaftszweck lag im Erwerb, dem Halten, der Verwaltung und der Veräußerung von Beteiligungen. Der wirtschaftliche Niedergang des Firmenimperiums von René Benko brach der GmbH laut Creditreform das Genick.