Signal führt Umfragen für Gruppenchats ein

Von: APA/dpa

Welcher Termin, welches Essen, welche Aktivität? Möchten Gruppen etwas unternehmen, muss früher oder später abgestimmt werden. Vielleicht ist aber auch nur ein allgemeines Stimmungsbild zu einem bestimmten Thema gefragt.

Damit solche Prozesse nicht auf irgendwelche anderen Seiten oder Tools ausgelagert werden müssen, hat Signal nun eine Umfrage- und Abstimmungsfunktion für Gruppenchats in den Messenger integriert, wie die Signal Foundation mitteilt.

Eine Frage – und bis zu zehn Antwortoptionen

Um eine Umfrage oder Abstimmung in Signal zu erstellen, tippt man beim Verfassen einer Nachricht einfach auf die “+”-Schaltfläche neben dem Texteingabefeld. Als Nächstes wählt man “Umfrage” aus und kann dann die jeweilige Frage sowie bis zu zehn Antwortoptionen formulieren.

Danach muss nur noch entschieden werden, ob die Gruppenmitglieder mehrere Antwortoptionen oder nur eine davon auswählen dürfen. Letztere Einstellung hilft dabei, zu eindeutigen Entscheidungen zu gelangen.

“Stimmen anzeigen” beendet die Abstimmung

Der Initiator oder die Initiatorin kann die Umfrage jederzeit beenden, indem er oder sie auf die Schaltfläche “Stimmen anzeigen” tippt, die unterhalb der Abstimmung im Chat zu finden ist.

Umfragen in Signal sind wie alle Chat-Inhalte des Messengers Ende-zu-Ende verschlüsselt und nur für die jeweiligen Mitglieder des Gruppenchats sichtbar. Die Antworten sind jedoch nicht anonym. Das heißt, jeder in der Gruppe kann sehen, wer wofür abgestimmt hat.

Nur ein Update vom Umfrage-Feature entfernt

Nach einem Update der Signal-App auf die neueste Version sollte das Umfrage-Feature sofort zur Verfügung stehen – sowohl unter Android und iOS als auch in der Desktop-App.

Messenger-Konkurrent Whatsapp bietet Umfragen im Chat schon seit längerer Zeit an.