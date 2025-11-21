Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Signal führt Umfragen für Gruppenchats ein
Entscheidungen gemeinsam treffen durch Umfragen im Signal-Gruppenchat

Signal führt Umfragen für Gruppenchats ein

Freitag, 21. November 2025 | 09:34 Uhr
Entscheidungen gemeinsam treffen durch Umfragen im Signal-Gruppenchat
APA/APA/dpa/gms/Zacharie Scheurer/Zacharie Scheurer
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Welcher Termin, welches Essen, welche Aktivität? Möchten Gruppen etwas unternehmen, muss früher oder später abgestimmt werden. Vielleicht ist aber auch nur ein allgemeines Stimmungsbild zu einem bestimmten Thema gefragt.

Damit solche Prozesse nicht auf irgendwelche anderen Seiten oder Tools ausgelagert werden müssen, hat Signal nun eine Umfrage- und Abstimmungsfunktion für Gruppenchats in den Messenger integriert, wie die Signal Foundation mitteilt.

Eine Frage – und bis zu zehn Antwortoptionen

Um eine Umfrage oder Abstimmung in Signal zu erstellen, tippt man beim Verfassen einer Nachricht einfach auf die “+”-Schaltfläche neben dem Texteingabefeld. Als Nächstes wählt man “Umfrage” aus und kann dann die jeweilige Frage sowie bis zu zehn Antwortoptionen formulieren.

Danach muss nur noch entschieden werden, ob die Gruppenmitglieder mehrere Antwortoptionen oder nur eine davon auswählen dürfen. Letztere Einstellung hilft dabei, zu eindeutigen Entscheidungen zu gelangen.

“Stimmen anzeigen” beendet die Abstimmung

Der Initiator oder die Initiatorin kann die Umfrage jederzeit beenden, indem er oder sie auf die Schaltfläche “Stimmen anzeigen” tippt, die unterhalb der Abstimmung im Chat zu finden ist.

Umfragen in Signal sind wie alle Chat-Inhalte des Messengers Ende-zu-Ende verschlüsselt und nur für die jeweiligen Mitglieder des Gruppenchats sichtbar. Die Antworten sind jedoch nicht anonym. Das heißt, jeder in der Gruppe kann sehen, wer wofür abgestimmt hat.

Nur ein Update vom Umfrage-Feature entfernt

Nach einem Update der Signal-App auf die neueste Version sollte das Umfrage-Feature sofort zur Verfügung stehen – sowohl unter Android und iOS als auch in der Desktop-App.

Messenger-Konkurrent Whatsapp bietet Umfragen im Chat schon seit längerer Zeit an.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Kommentare
92
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Kommentare
30
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Zentrale Bedeutung der Aufstiegsanlagen für Südtirol: Studie vorgestellt
Kommentare
30
Zentrale Bedeutung der Aufstiegsanlagen für Südtirol: Studie vorgestellt
Schocksekunden in Rom: Politiker entgeht nur knapp dem Tod
Kommentare
21
Schocksekunden in Rom: Politiker entgeht nur knapp dem Tod
Jannik Sinner relaxt am Gardasee
19
Jannik Sinner relaxt am Gardasee
Anzeigen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Feierliche Zertifikatsübergabe in Bozen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 