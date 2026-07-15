Von: mk

Brixen – Welche Voraussetzungen braucht Südtirol, damit auch in Zukunft unternehmerischer Erfolg möglich ist? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Sommercocktail der Jungen Wirtschaft, welcher in diesem Jahr in einem hochinnovativen, international ausgerichteten Unternehmen, der Durst Group AG in Brixen, stattfand. Im Mittelpunkt des Abends standen die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Südtirol, unternehmerischer Mut und die anstehenden Herausforderungen für junge Unternehmerinnen und Unternehmer. Nach einem Impulsvortrag von Prof. Dr. Gottfried Tappeiner diskutierten drei junge Unternehmerpersönlichkeiten gemeinsam mit den zahlreichen Gästen über ihre Erfahrungen und Perspektiven.

Prof. Dr. Gottfried Tappeiner, emeritierter Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Innsbruck und Experte für Regional- und Standortentwicklung, betonte in seinem Impulsvortrag, dass Südtirol – je nach Branche – ein hervorragender Unternehmensstandort sei. Ziel müsse es sein, eine möglichst hohe Lebensqualität für viele Menschen zu schaffen, denn diese eröffne Perspektiven für Familien und Unternehmen gleichermaßen. Eine offene Gesellschaft, die Raum für Experimente bietet, leistungsfähige Infrastrukturen sowie stabile und verlässliche wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen seien entscheidende Faktoren für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg in einem Land wie Südtirol. Besonders hob Tappeiner hervor, dass die Standortqualität heute stärker von kulturellen als von materiellen Faktoren abhänge. Kurzfristiges Denken und Verteilungskonflikte würden langfristigen Erfolg gefährden. Optimismus – sowohl für die eigene Zukunft als auch für jene der nächsten Generation – bilde die Grundlage einer erfolgreichen Standortentwicklung. Gleichzeitig unterstrich er die Wichtigkeit der europäischen Einigung sowie der damit zusammenhängenden einheitlichen Wettbewerbsbedingungen, welche sowohl bisher als auch zukünftig die Grundlage für wirtschaftliche Entwicklung darstellen.

Im Anschluss diskutierten Johannes Unterhuber vom Unternehmen Widderpumpen Unterhuber, Lisa Perwanger vom Hotel I Chalet Alpenschlössel im Passeiertal und Ulrich Kager von der Profarms GmbH über ihre Erfahrungen als junge Unternehmerinnen und Unternehmer in Südtirol. Dabei wurde deutlich, dass Südtirol in vielen Branchen – ob Tourismus, Industrie, Handwerk, Handel, Dienstleistungen oder Landwirtschaft – gute Voraussetzungen für unternehmerischen Erfolg bietet – von kurzen Entscheidungswegen bis hin zu den natürlichen Gegebenheiten des Landes. Gleichzeitig waren sich die Diskutierenden einig, dass Unternehmen auch künftig flexibel auf neue Entwicklungen reagieren müssen. „Stillstand ist keine Option – wer langfristig erfolgreich sein will, muss offen für Veränderungen bleiben und Innovation als Chance begreifen“, betonte die Runde. Besonders Themen wie Nachhaltigkeit, effiziente Logistik und die Bereitschaft, Innovationen voranzutreiben, werden die Wirtschaft in den kommenden Jahren maßgeblich prägen.

Der Sommercocktail der Jungen Wirtschaft bot den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht nur spannende Einblicke in die Sichtweisen erfolgreicher Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern auch zahlreiche Denkanstöße für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Südtirol. Beim anschließenden Aperitif und Fingerfood wurde der Abend für intensiven Austausch und wertvolle Gespräche genutzt.