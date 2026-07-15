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Die Polizei ermittelt im Fall des mutmaßlichen versuchten Mordes

Frau in Tirol bei Gabel-Attacke schwerstverletzt

Mittwoch, 15. Juli 2026 | 11:00 Uhr
Die Polizei ermittelt im Fall des mutmaßlichen versuchten Mordes
APA/APA/THEMENBILD/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM
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Von: apa

Ein 41-Jähriger hat vergangenen Sonntagabend in einer Wohnung im Tiroler Kufstein seine 38-jährige Freundin bei einer Auseinandersetzung offenbar mit einer Gabel ins Gesicht gestoßen und schwerstverletzt. Nach der Erstversorgung wurde die Rumänin in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Sie lag in kritischem, aber stabilem Zustand auf der Intensivstation. Der Mann, ebenfalls ein Rumäne, wurde noch am selben Tag in der Wohnung festgenommen, sagte ein Polizeisprecher zur APA.

Der 41-Jährige wurde mittlerweile auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Die beiden befanden sich jedenfalls in einer Beziehung, hieß es am Mittwoch. Vor der mutmaßlichen Attacke war es zu einem verbalen Streit gekommen. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen waren im Gange.

(S E R V I C E – Hilfeangebote des Vereins AÖF: Die Frauen-Helpline gegen Gewalt 0800/222-555 steht rund um die Uhr, mehrsprachig, anonym und kostenlos allen Frauen, Angehörigen und Interessierten zur Verfügung: www.frauenhelpline.at ; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at.

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.

Weitere Anlaufstellen für Gewaltopfer: Gewaltschutzzentrum Wien: https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/ 01/585-32-88 – 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 – Wiener Frauenhaus-Notruf 057722 – Österreichische Gewaltschutzzentren: 0800/700-217)

Onlineberatung HelpChat “Halt der Gewalt” (tägl. 18-22 Uhr und jeden Fr. von 9-23 Uhr): https://haltdergewalt.at)

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