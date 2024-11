Sommerflugplan: SkyAlps hat vier neue Ziel im Gepäck

Von: mk

Bozen – SkyAlps präsentiert die Sommerziele 2025: Neben den beliebten Strecken aus dem Vorjahr erweitert die italienische Fluggesellschaft ihr Angebot um vier neue Destinationen. Reisende können ab nächstem Sommer von Bozen direkt nach Antwerpen (Belgien), Hannover (Deutschland), Kefalonia (Griechenland) und Menorca (Spanien) fliegen.

Aufgrund der hohen Nachfrage werden die Flugtage für fast alle Ziele in den Süden – mit Ausnahme von Catania und der Insel Brač – zusätzlich erweitert. Ab Mitte Mai 2025 starten von Bozen aus wieder Verbindungen nach Olbia und Cagliari auf Sardinien, Catania auf Sizilien, Lamezia Terme in Kalabrien und Brindisi in Apulien. Auch die beliebten Reiseziele Korfu (Griechenland), Ibiza (Spanien) und Brač (Kroatien) bleiben im Programm. Für Reisende aus Deutschland bietet SkyAlps weiterhin komfortable Direktflüge nach Südtirol ab Berlin, Hamburg und Düsseldorf an. Erneut Teil des Sommerflugplans sind zudem Direktflüge ab Kassel. Neu hinzu kommt die Verbindung zwischen Hannover und Bozen. Die direkte Verbindung zwischen Bozen und London Gatwick bleibt erhalten.

Incentive für flexible Fluggäste, Frühbucher und Familien

„Für den Sommer 2025 bieten wir unseren Passagieren nicht nur spannende neue Ziele, sondern auch attraktive Zusatzangebote“, erklärt Josef Gostner, Präsident von SkyAlps. „Flexible Fluggäste und jene, die früh buchen, profitieren von günstigeren Ticketpreisen im Vergleich zum Vorjahr. Familien dürfen sich über besondere Vergünstigungen freuen: Kinder von zwei bis zwölf Jahren reisen mit 50 Prozent Rabatt auf den Ticketpreis – exklusive Steuern – direkt von Bozen ans Meer, während Kleinkinder unter zwei Jahren kostenlos mitfliegen. Mit diesen Angeboten möchten wir das Reisen noch zugänglicher und attraktiver gestalten und unseren Gästen gleichzeitig ein einzigartiges Flugerlebnis bieten.“

Erhebung

Eine neue, repräsentative Erhebung des Südtiroler Meinungsforschungsinstituts „rcm solutions“ unter 1.245 Personen zum Flugbetrieb in Bozen hat ergeben, dass Fliegen ab und nach Bozen als vorteilhaft, bequem und nützlich betrachtet wird. Rund die Hälfte der Südtirolerinnen und Südtiroler fliegt regelmäßig, hauptsächlich zu Urlaubszwecken (93 Prozent), und 18 Prozent der Bevölkerung sind bereits mit SkyAlps geflogen und bewerten die Reiseerfahrung positiv. Über zwei Drittel der Bevölkerung sehen den Flughafen Bozen als vorteilhaft für Wirtschaft und Tourismus, insbesondere seit der Privatisierung und den erweiterten Angeboten durch SkyAlps. Gleichzeitig wünschen sich viele eine bessere Anbindung an internationale Drehkreuze.