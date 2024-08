Sommerpraktikanten-Event mit Ex-Skistar Benjamin Raich

Von: luk

Sterzing – Am Montag 8. August begrüßte Benjamin Raich im Showroom der HTI Unternehmensgruppe in Sterzing die diesjährigen Sommerpraktikanten mit seinem Gastvortrag „Veränderung als Chance zum Erfolg“. Der zweimalige Olympiasieger, dreimalige Weltmeister und Gesamtweltcup Gewinner im Jahre 2005/6 berichtete den Teilnehmenden in einem spannenden Vortrag von den Herausforderungen im Laufe seiner Karriere. Er erwähnte Beispiele seiner persönlichen Veränderung als auch der Wettbewerbsbedingungen. “Neue Methoden auszuprobieren und bewusst auf Veränderungen zu reagieren sind wichtige Grundlagen für langfristige Erfolge – sei es im Spitzensport als auch im Berufsleben“, gab Benjamin Raich den Praktikanten mit. „Wer mit 20 Jahren Erfolg hat, aber nicht bereit ist, seine Methoden anzupassen, riskiert, mit 30 nicht mehr erfolgreich zu sein.“ Als konkretes Beispiel erwähnte Benjamin die Materialumstellung zum Carvingski: innerhalb kürzester Zeit mussten sich Athleten im Skisport auf wesentlich kürzere Ski mit einem verkürzten Radius anpassen. Heute ist der Carvingski aus dem Skisport nicht mehr wegzudenken.

Bei der Veranstaltung für die Sommerpraktikanten nutzten auch Anton Seeber, Vorstandsvorsitzender der Unternehmensgruppe HTI und Alexander Ploner, Head of HR Management, die Möglichkeit, sich bei den Jugendlichen persönlich für Ihren Einsatz in den letzten Monaten zu bedanken und ihnen auf diesem Weg viel Erfolg für die schulische Weiterbildung bzw. berufliche Zukunft zu wünschen.

Insgesamt waren in Sterzing, Bozen und Telfs diesen Sommer 73 Praktikanten bei LEITNER, PRINOTH, DEMACLENKO, TROYER und LEITWIND beschäftigt (Oberschüler aller Fachrichtungen, Berufs- bzw. Vollzeit-Fachschüler und Studierenden).

Die Praktikanten nutzten die Gelegenheit, sich beim Get-Together mit Benjamin Raich auszutauschen und zeigten sich begeistert von dem Event.