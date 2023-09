Sommerwanderung der Rheuma-Liga

Bozen – Nach der Frühjahrswanderung im Mai traf sich die Wandergruppe der Rheuma-Liga Südtirol kürzlich zur gemeinsamen Sommerwanderung auf die Pranter-Stadl-Hütte. Die etwa 35-köpfige Wandergruppe genoss die sanfte Bewegung in der Natur und den Gedankenaustausch.

Die Wanderungen der Rheuma-Liga werden stets so geplant, dass auch Menschen mit Bewegungseinschränkungen mitmachen können. Wie immer vergingen das gemeinsame Essen und das gesellige Beisammensein wie im Fluge. Am Parkplatz Altfasstal wieder angekommen, verabschiedeten sich die Wanderfreunde und traten zufrieden ihre Heimfahrt an. „Wer rastet, der rostet“: Dieses Sprichwort kennt beinahe jeder.

Für Menschen mit Rheuma trifft es in besonderem Maße zu. Denn durch gezielte Bewegung können sie betroffene Gelenke beweglich halten und einer eventuellen Versteifung vorbeugen. Deshalb ist es wichtig, den gesamten Bewegungsapparat zu kräftigen und beweglich zu halten. Doch Sport tut nicht nur dem Körper, sondern auch der Psyche gut. Gerade die Bewegung an der frischen Luft kann dabei helfen, den Kopf wieder einmal so richtig freizubekommen und Stress abzubauen. Das eine oder andere Erfolgserlebnis beim Wandern kann das Selbstbewusstsein fördern.

Die Rheuma-Liga ist stets bemüht geeignete Bewegungstherapien für die Betroffenen zu organisieren und deshalb sind auch Wanderungen im Programm der Rheuma-Liga fix eingeplant.“ meinen abschließend der Präsident der Rheuma-Liga Günter Stolz und Geschäftsführer Andreas Varesco.