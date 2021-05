„sonx 2021“ fördert Pop- und Rockmusik

Bozen – Der Verein rocknet.bz/Liederszene Südtirol organisiert in Zusammenarbeit mit der Stiftung Südtiroler Sparkasse und der Autonomen Provinz Bozen einen Wettbewerb für Südtiroler Musiker und Bands.

Die Corona-Pandemie hat besonders auch Kulturtreibende in eine schwierige Situation gebracht, weshalb die Kooperationspartner das Förderprojekt „sonx 2021“ ins Leben gerufen haben. Musiker und Bands aus dem Bereich der Populärmusik (Pop, Rock, Songwriter etc.) können sich bei „sonx 2021“ mit einem noch nicht veröffentlichten Lied bewerben; eine Jury wählt in der Folge 18 davon aus, die dann jeweils 1.500 Euro für die Veröffentlichungsrechte des Liedes erhalten. Rocknet.bz wird aus den Gewinnertiteln den Musiksampler „sonx 2021“ veröffentlichen – auf den bekanntesten digitalen Plattformen wie Spotify und Apple Music, vielleicht auch als Vinyl-LP.

Der Präsident von rocknet.bz, Willy Vontavon, Stiftungspräsident Konrad Bergmeister sowie auch Landesrat Philipp Achammer sind davon überzeugt, dass diese Initiative bei den Künstlern auf regen Zuspruch stoßen wird. Zum einen wird durch den Wettbewerb die Südtiroler Pop- und Rockszene aufgefordert, ein kräftiges Lebenszeichen von sich zu geben, ihr kreatives Potential unter Beweis zu stellen und sich gleichzeitig dem Urteil einer Jury auszusetzen. Zum anderen winkt den Siegern neben einer Prämie auch verstärkte Sichtbarkeit über die Veröffentlichung und Bewerbung des Liedgutes.

Teilnahmeberechtigt ist jeder in Südtirol ansässige Musiker aller drei Sprachgruppen; bei Musikgruppen müssen mindestens zwei Drittel der Formation in Südtirol ansässig sein. Die Bewerbungen müssen innerhalb 31. Mai 2021 erfolgen; die genauen Teilnahmebedingungen sind im Internet unter www.rocknet.bz oder auch www.stiftungsparkasse.it abrufbar.