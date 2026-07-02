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Bereits gekaufte Spiele bleiben bis auf weiteres zugänglich

Sony stellt Produktion von Videospiele-Discs ein

Donnerstag, 02. Juli 2026 | 11:00 Uhr
Bereits gekaufte Spiele bleiben bis auf weiteres zugänglich
APA/AFP/YUICHI YAMAZAKI
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Von: APA/Reuters

Sony trägt der rasant wachsenden Verbreitung von Online-Videospielen Rechnung. Ab 2028 würden Programme für die Konsole PlayStation ausschließlich über das Internet vertrieben, teilte der japanische Unterhaltungskonzern am Mittwoch mit. Die Produktion entsprechender Discs werde eingestellt. Im Vorjahr hätten diese lediglich 20 Prozent des Videospiele-Umsatzes ausgemacht. Bereits auf Discs veröffentlichte oder bis zum Stichtag geplante Datenträger seien davon nicht betroffen.

Bereits gekaufte Spiele bleiben zugänglich

Sony kündigte zudem an, die Online-Stores für die Konsolen PlayStation 3 und PlayStation Vita bis 2027 stufenweise abzuschalten. Die bis zu 20 Jahre alten Geräte unterstützten die aktuellen Zahlungssysteme nicht. Bereits gekaufte Spiele blieben bis auf weiteres zugänglich. Kunden könnten aber keine neuen Titel mehr erwerben.

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