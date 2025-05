Sozialgenossenschaften und Arbeitsbeschäftigungsdienste im Landhaus 12

Geschick und Genauigkeit sind gefragt: In Sozialgenossenschaften und Diensten zur Arbeitsbeschäftigung werden unterschiedlichste Produkte erzeugt. Einige davon sind in den nächsten Tagen im Foyer von Landhaus 12 in der Kanonikus-Michael-Gamper Straße in Bozen zu sehen. (Foto: LPA/Claudia Corrent)

Von: luk

Bozen – Insgesamt 47 Dienste zur Arbeitsbeschäftigung für Menschen mit Behinderungen, mit psychischen Erkrankungen oder mit Abhängigkeitserkrankungen werden von den Trägerkörperschaften der Sozialdienste in Südtirol geführt, 62 Sozialgenossenschaften bieten Tätigkeiten der Arbeitseingliederung für benachteiligte Menschen an. Dabei werden unterschiedliche Dienstleistungen bereitgestellt und zahlreiche handwerkliche Produkte hergestellt. “Die Dienste für Arbeitsbeschäftigung und Arbeitseingliederung bestärken und ermutigen Menschen, ihre eigenen Fähigkeiten hervorzubringen. Die Dienste und Produkte, die dabei entstehen, sind ein Zeichen gelebter Lebensfreude. Um ihnen mehr Sichtbarkeit zu verleihen, stellen sich die Dienste und Sozialgenossenschaften in den kommenden Monaten in unserem für jeden und jede zugänglichen Landhaus vor und verleihen ihnen damit Sichtbarkeit und Wertschätzung“, führt Soziallandesrätin Rosmarie Pamer aus.

In den nächsten Tagen werden drei Sozialgenossenschaften und Dienste zur Arbeitsbeschäftigung ihre Tätigkeit im oder vor dem Landhaus 12 in Bozen, Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 1 vorstellen. Auch Landesrätin Pamer wird dort vorbeischauen. Den Auftakt macht die Sozialgenossenschaft Novum2, die am Mittwoch, 7. Mai von 8 bis ca. 16 Uhr vor dem Landhaus ihre mobile Werkstatt für Fahrräder aufbaut. Die Dienste können von allen Interessierten in Anspruch genommen werden. Am Donnerstag, 8. Mai stellen die “Werkstatt Trayah” der Bezirksgemeinschaft Pustertal und das Berufstrainingszentrum (BTZ) der Bezirksgemeinschaft Salten Schlern ab 9.30 bis ca. 16.30 Uhr ihre Produkte im Foyer von Landhaus 12 aus. Allen Interessierten sind die Stände zugänglich.