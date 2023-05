S&P stuft das Rating der Volksbank von „stabil“ auf „positiv“ hoch

Bozen – Am 19. Mai hat die Ratingagentur S&P Global Ratings den Ausblick auf „positiv“ angehoben und das Rating BB+/B bestätigt. Das umsichtige Risikomanagement, die verbesserte Rentabilität und Solidität der Volksbank sind laut S&P der Grund für die Hochstufung.

S&P Global Ratings (Standard & Poor’s) hat das Rating der Volksbank von „stabil“ auf „positiv“ angehoben und honoriert damit die Stabilität des Geschäftsmodells, die verbesserte Rentabilität und die Qualität der Vermögenswerte der Bank. Laut der Ratingagentur liegen die Kreditrisikokosten bei der Volksbank unter dem italienweiten Durchschnitt.

Die Erhöhung des Ratings wird mit der Aussicht begründet, dass sich die Kreditwürdigkeit der Bank nach Ansicht der Ratingagentur in den nächsten zwölf bis 24 Monaten weiter verbessern wird. Generell weist S&P eine positivere Einschätzung der wirtschaftlichen Risiken aus, denen die Banken in Italien ausgesetzt sind, was sich positiv auf die Kreditwürdigkeit der Finanzinstitute auswirkt. Dank des umsichtigen Risikomanagements konnte die Volksbank die Risikokosten um 58 Prozent auf 30 Basispunkte senken und den Nettoanteil der Problemkredite im Verhältnis zum Gesamtkreditportfolio (NPL-Ratio netto) um 15 Prozent auf 2,26 Prozent verringern.

Darüber hinaus zeigt der Bericht auf, dass „die nationalen Banken in Italien die Problemkredite drastisch reduziert haben“ und dass sie „strukturelle Fortschritte gemacht haben im Management des erhöhten Kreditrisikos, mit dem sie konfrontiert sind“.

„Wir freuen uns sehr, dass eine führende Ratingagentur unsere Fortschritte auf diese Weise anerkennt. Das neue Rating bestätigt die Stärke und Stabilität der Bank. Die Erhöhung des Ratings belohnt die strategischen Maßnahmen in Bezug auf die Kreditqualität, die verbesserte Rentabilität, das umsichtige Risikomanagement und die sehr gute Kapitalausstattung. Diese Maßnahmen sind auf den Strategieplan Sustainable 2023 zurückzuführen. Die Volksbank hat im europäischen Bankenvergleich eine hervorragende Solidität und Ertragskraft erlangt, was es uns ermöglicht, weiterhin ein starker und verlässlicher Partner für die Familien und Unternehmen im Nordosten Italiens zu sein“, sagt Georg Mair am Tinkhof, Chief Financial Officer und Vizegeneraldirektor der Volksbank.