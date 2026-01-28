Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > SpaceX peilt größten Börsengang aller Zeiten an
Mittwoch, 28. Januar 2026 | 08:59 Uhr
Musik will mit seiner Raumfahrtfirma hoch hinaus
Von: APA/Reuters

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk plant einem Medienbericht zufolge Mitte Juni den Gang an die Börse. Dabei strebe die Firma Einnahmen von bis zu 50 Mrd. Dollar (42,24 Mrd. Euro) bei einer Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar an, berichtete die Zeitung “Financial Times” am Mittwoch unter Berufung auf Insider. Der Börsengang von SpaceX wäre gemessen am Volumen der bisher größte und würde den aktuellen Rekordhalter, den saudischen Ölkonzern Aramco, übertreffen.

Dieser hatte bei seinem Debüt 2019 rund 29 Mrd. Dollar eingenommen. SpaceX war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Musk hatte lange gezögert, SpaceX an die Börse zu bringen. Die hohe Bewertung und der Erfolg des Satelliten-Internetdienstes Starlink sollen ihn jedoch zu einem Umdenken bewogen haben, hieß es in dem Bericht.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte im Dezember berichtet, dass Morgan Stanley wegen der engen Beziehungen zu Musk als Favorit für eine Schlüsselrolle bei dem Börsengang von SpaceX gilt. Ebenso werden die Bank of America, Goldman Sachs und JPMorgan Chase Medienberichten zufolge als begleitende Banken gehandelt. Der Schritt fiele in eine Phase der Erholung am US-Emissionsmarkt, in der auch KI-Firmen wie Anthropic und OpenAI Börsengänge erwägen.

