Sparkasse eröffnet ihre erste Filiale in der Emilia Romagna

Bozen/Bologna – Die Südtiroler Sparkasse ist nun mit ihrer ersten Filiale in der Region Emilia Romagna präsent. Zusammen mit dem Energieversorger Illumia eröffnet die Bank eine gemeinsame Geschäftsstelle im Zentrum von Bologna. Es handelt sich um gemeinsam genutzte Räumlichkeiten, in denen die Sparkasse und der Energiedienstleister Illumia ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten. Zwei unterschiedliche Dienstleister, aus dem Finanz- und Energiesektor, teilen sich dieselben Räumlichkeiten, in denen die Kunden von den Beraterinnen und Beratern beider Anbieter betreut werden – eine neue Formel mit einem innovativen Format, das erste in Italien in dieser Form.

Die Sparkasse ist in der Region Emilia Romagna bereits aktiv und zählt im Bereich Corporate Banking etwa 70 Unternehmen zu ihren Kunden mit einem Kreditvolumen von rund 240 Millionen Euro, während sie im Bereich Private Banking etwa 100 Kunden betreut und deren Vermögen in Höhe von insgesamt 50 Millionen Euro verwaltet.

Die offizielle Eröffnungsfeier fand heute Abend in Anwesenheit des Präsidenten der Region, Stefano Bonaccini, statt, der in seiner Rede die Bedeutung der Eröffnung einer innovativen Geschäftsstelle im Stadtzentrum hervorhob, in der eine Territorialbank und ein territorialer Energieversorger zusammenarbeiten.

„Die Sparkasse ist heute als territoriale Bank ein wichtiger Ansprechpartner im gesamten Nordosten Italiens. Auch in der Emilia Romagna betreuen wir bereits eine stattliche Anzahl von bedeutenden Kunden, weshalb die Eröffnung einer Filiale eine logische Folge davon ist und das große Interesse an einem Ausbau unserer Präsenz bestätigt“, erklärt Präsident Gerhard Brandstätter.

„Die Eröffnung einer auf Private- und Corporate-Banking spezialisierten Filiale ist ein klares Bekenntnis dafür, in einem Segment tätig sein zu wollen, in welchem die Kunden eine qualitativ hochwertige fachliche Beratung nachfragen, und wir sind zuversichtlich, dass das Angebot der Sparkasse auch die Erwartungen der anspruchsvollsten Kunden erfüllen wird,“ fügt Vizepräsident Carlo Costa hinzu.

„In einer Zeit, in der die meisten Banken nicht mehr in Filialen investieren, geht die Sparkasse gegen den Trend und präsentiert sich mit einem innovativen Format, bei dem die Räumlichkeiten mit einem anderen Anbieter geteilt werden. Illumia ist der ideale Partner, um das Bankangebot mit ergänzenden Dienstleistungen zu erweitern, die die Kunden zu schätzen wissen“, erklärt der Beauftragte Verwalter und Generaldirektor Nicola Calabrò.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Gelegenheit ergriffen haben, diesen neuen Schritt zu setzen, nämlich die Eröffnung einer Geschäftsstelle im Herzen von Bologna in Partnerschaft mit einem bedeutenden Bankinstitut wie der Sparkasse und mit einem Kundentreffpunkt in einem völlig neuen Format. Illumia ist in ganz Italien aktiv, aber Bologna ist die Stadt, in der unser Unternehmen geboren wurde und in der wir beschlossen haben, unser Hauptquartier hier zu behalten. Die neue Geschäftsstelle ist die natürliche Folge eines Weges im Kundenkontakt, den Illumia seit Jahren beschreitet: In einer Welt, die sich mehr und mehr auf die Entmaterialisierung von Beziehungen zubewegt, denken wir, dass es an der Zeit ist, einen Schritt nach vorne zu tun und die Möglichkeiten des direkten persönlichen Kontaktes mit Familien und Unternehmen, die dies wünschen, zu verbessern“, erklärt der Präsident von Illumia, Marco Bernardi.