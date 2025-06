Sparkasse für Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Von: Ivd

Bozen – Die Sparkasse zeichnet sich durch das Rating EE- in der ESG-Rating-Rangliste in der Kategorie „nachhaltig” aus. Das Rating wurde von Standard Ethics, einer unabhängigen Ratingagentur für Nachhaltigkeit mit Sitz in London, vergeben.

Die Ratingagentur Standard Ethics hat die ersten sechs ESG-Ratings im Hinblick auf die Veröffentlichung eines neuen Benchmarks zugeteilt, der sich aus den 25 größten nicht börsennotierten Banken Italiens zusammensetzt. Innerhalb dieses Benchmarks liegt die Sparkasse mit einem Rating von EE- derzeit an erster Stelle und ist bislang die einzige Bank mit der Einstufung „nachhaltig”.

Die Ratingagentur erstellt diesen Benchmark, um einen Überblick über die Nachhaltigkeit im nicht börsennotierten Bankensektor in Italien zu geben und die Fortschritte in der Umsetzung der internationalen Vorgaben supranationaler Organisationen (OECD, UNO und EU) zu messen.

Zur Gruppe Sparkasse gehört auch die CiviBank, die aufgrund ihres Status als „Benefit-Gesellschaft“ seit jeher ein besonderes Augenmerk auf Themen der Nachhaltigkeit legt und zu den Banken gehört, die die Zertifizierung BCorp erhalten haben, welche das Engagement eines Unternehmens für die Erreichung von Spitzenstandards in Bezug auf soziale und ökologische Leistungen, Transparenz und Verantwortung bescheinigt.

„Beide Banken der Gruppe Sparkasse arbeiten intensiv darauf hin, die Ziele unseres ESG- & Nachhaltigkeitsplans zu erreichen, der ein wichtiger Bestandteil unseres Strategieplans der Bankengruppe ‚Horizon 2026‘ ist. Diese Anerkennung von Seiten Standard Ethics bestätigt den Erfolg unserer Bemühungen, die Nachhaltigkeit in unsere Unternehmensstrategie zu integrieren, und ermutigt uns, unseren Weg hin zu einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Entwicklung mit Entschlossenheit fortzusetzen,“ erklären Präsident Gerhard Brandstätter und der Beauftragte Verwalter sowie Generaldirektor Nicola Calabrò.

„Wir haben uns klare und messbare Ziele in der Nachhaltigkeitsstrategie unserer Gruppe Sparkasse gesetzt, und freuen uns, dass Standard Ethics unser Engagement in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance positiv bewertet hat. Die Tatsache, dass auch eine unabhängige Stelle messen kann, was wir geleistet haben, ist für uns eine große Genugtuung,“ fügt Daniela Vitali, Verantwortliche ESG & Sustainability der Gruppe Sparkasse, hinzu.