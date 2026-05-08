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Sparkasse und Freie Weinbauern Südtirols arbeiten enger zusammen

Freitag, 08. Mai 2026 | 11:14 Uhr
Freie Weinbauern_Liberi Vignaioli_Sparkasse
Sparkasse
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Von: mk

Bozen – Die Freien Weinbauern Südtirols und die Sparkasse arbeiten enger zusammen. Als erster Schritt fand ein gemeinsamer Austausch zu den Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten statt, an dem über 40 interessierte Weinbauern teilnahmen.

Gesprächsthema waren die aktuell verfügbaren Förderinstrumente sowie deren Zusammenspiel mit bankseitigen Finanzierungslösungen. Im Fokus stand die Frage, wie landwirtschaftliche Betriebe Investitionsprojekte strukturiert aufsetzen können – von der Planungsphase bis zur Auswahl geeigneter Instrumente – und wie die Bank sie entlang des gesamten Weges bis zur Umsetzung begleiten kann.

Ziel derartiger Initiativen, wie dieser erste Austausch, ist es, die Mitgliedsbetriebe durch verlässliche Informationen zu stärken, Orientierung im komplexen Förderdschungel zu geben und Investitionsentscheidungen zu unterstützen, die auf Nachhaltigkeit und langfristige Stabilität ausgerichtet sind, sind sich die Verantwortlichen der Weinbauern und der Sparkasse einig.

Die Präsidentin der Freien Weinbauern Südtirol (FWS), Magdalena Pratzner, zeigte sich sehr zufrieden: „Unsere Realitäten brauchen Klarheit und Orientierung. Genau das haben wir bei diesem Treffen mit der Sparkasse bekommen: konkrete, verständliche Inhalte und nützliche Impulse, die unsere Mitglieder zum Thema Förderungen mitnehmen können.“ In dieselbe Richtung äußerte sich FWS-Direktor Peter Robatscher: „Die große Teilnahme und das starke Interesse unserer Mitglieder sind ein sehr positives Signal. Die Veranstaltung hat bestätigt, wie relevant dieses Thema ist, und hat positive Rückmeldungen hervorgebracht.“

„Als Sparkasse halten wir es für wichtig, Initiativen zu unterstützen, die landwirtschaftlichen Betrieben Orientierung bieten, wie bei öffentlichen Förderungen, zum Thema Nachhaltigkeit und in Finanzierungsfragen,“ betonte der Verantwortliche der neu geschaffenen Abteilung Agribusiness der Sparkasse, Michele Marioni. „Wir freuen uns über die mit dieser Veranstaltung begonnene wirkungsvolle Zusammenarbeit mit den Freien Weinbauern Südtirol. Sie ist ein konkretes Zeichen für das Engagement der Sparkasse, unsere Landwirtinnen und Landwirte langfristig zu begleiten,“ fügte der Agronom und Spezialist der Sparkasse, Andreas Radin, hinzu.

Bezirk: Bozen

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