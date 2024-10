Sparkasse unterstützt die Investitionen von Thermo Wipptal

Finanzierung in Höhe von 17 Millionen Euro mit Green-Garantie von SACE

Von: mk

Bozen/Sterzing – Seit über 20 Jahren versorgt die Thermo Wipptal AG Haushalte und Unternehmen mit nachhaltiger Energie aus Holz. Dank einer Finanzierung der Sparkasse in Höhe von 17 Millionen Euro, abgesichert durch die Green-Garantie von SACE, wird ein zweites Fernheizwerk an der Jaufenstraße gebaut. Dieses wird in Zukunft auch den Milchhof Sterzing mit Bioenergie versorgen.

Seit über 20 Jahren versorgt die Thermo Wipptal AG Haushalte und Unternehmen mit nachhaltiger Energie aus Holz, dank zweier Biomassekessel, die insgesamt rund 75.000.000 Kwh Fernwärme produzieren. Damit werden über 1.100 Kundinnen und Kunden in Sterzing, Wiesen, Gasteig und Stange beliefert. Zusätzlich werden rund 5.500.000 kWh Strom erzeugt, der zum Teil der Thermo Wipptal selbst dient oder ins öffentliche Netz eingespeist wird. Das Fernwärmenetz ist über 60 Kilometer lang.

Dank der Finanzierung der Sparkasse in Höhe von insgesamt 17 Millionen Euro, abgesichert durch die Green-Garantie von SACE für 10 Millionen, wird ein zweites Fernheizwerk an der Jaufenstraße gebaut. Dieses wird in Zukunft auch den Milchhof Sterzing mit Bioenergie versorgen.

Die Anlage der Thermo Wipptal AG ermöglicht es, im Bezirk jährlich etwa 8.500.000 Liter Heizöl einzusparen und durch Holz zu ersetzen. Dadurch konnten – als konkreter Beitrag zum Umweltschutz – rund 19.000 Tonnen CO₂ pro Jahr vermieden werden.

Die positiven Auswirkungen auf die versorgten Kundinnen und Kunden sind beachtlich: Dadurch, dass sie nicht Heizöl verwenden, konnten sie nämlich jährlich insgesamt zwischen drei und vier Millionen Euro einsparen. Dieses Geld stand somit für Konsum, Sparanlagen oder Investitionen zur Verfügung.

Daniela Vitali, Verantwortliche ESG & Nachhaltigkeit der Sparkasse erklärt: „Nachhaltigkeit erfordert das Engagement verschiedener Akteure wie der öffentlichen Verwaltung, Banken, Unternehmen und von Bürgern. Das Projekt von Thermo Wipptal ist ein vorbildliches Beispiel für ein Unternehmen unseres Landes, dem Nachhaltigkeit am Herzen liegt und das kontinuierlich in diesem Bereich investiert. Als Sparkasse freut es uns, an der Seite unserer Kundinnen und Kunden zu stehen, um sie dabei zu unterstützen, positive Auswirkungen für Land und Leute zu erzielen.”

Massimiliano Manca, Verantwortlicher der Einheit International Desk der Sparkasse und Verbindungsmann zu SACE, fügt hinzu: „Die Einbindung von SACE in diesem Investitionsprojekt, das bedeutende Auswirkungen auf die lokale Gemeinschaft hat, war wichtig. Denn die technische Kompetenz und das Engagement der verschiedenen, daran beteiligten Akteure ermöglichen es uns als Sparkasse, den Unternehmen jene Antworten zu liefern, die auf eine grünere und nachhaltigere Zukunft ausgerichtet sind.“