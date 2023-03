Sparkasse will Dividenden in Höhe von 21 Mio. ausschütten

Bozen – Am 8. Februar 2023 hat der Verwaltungsrat der Südtiroler Sparkasse den Vorschlag der Höhe des Gewinns auf Bank- und Gruppenebene für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr zur Festlegung der Eigenmittel, wie von den Aufsichtsbehörden vorgesehen, genehmigt.

Im Rahmen seiner Sitzung am 28. Februar 2023 hat der Verwaltungsrat, vorbehaltlich der Genehmigung des Bilanzentwurfes, dem Vorschlag hinsichtlich der Höhe und der Modalitäten der Dividendenausschüttung bezogen auf den Gewinn des Geschäftsjahres der Sparkasse 2022 zugestimmt.

Dieser wird der für den 5. April 2023 einberufenen Gesellschafterversammlung unterbreitet. Der Vorschlag sieht eine Dividendenausschüttung in Höhe von insgesamt 21 Millionen Euro vor, was 35 Eurocent pro Aktie entspricht. Außerdem wird der Verwaltungsrat der Gesellschafterversammlung vorschlagen, jedem Aktionär die Möglichkeit einzuräumen, die Ausschüttung der Dividende in Form von Sparkasse-Aktien anstatt in bar zu wählen, wie es bereits 2019 vorgesehen war. Die Option, die Zuteilung der Dividende in Form von Aktien zu erhalten, kann eine Gelegenheit sein, weil sie nicht der Besteuerung in Höhe von 26 Prozent unterliegt, die hingegen für die Auszahlung in bar vorgesehen ist. Anrecht auf die Dividenden haben die Aktionäre, die Inhaber von Aktien zum 27. März 2023 sind.

Präsident Gerhard Brandstätter erklärt: „Im Jahr 2022 haben wir ein sehr gutes Ergebnis erzielt, das leicht über dem des Vorjahres liegt, und daher wird auch für die Dividende eine Erhöhung in gleichem Ausmaß vorgeschlagen. Auch in diesem Fall geht es darum, einen vorsichtigen und konservativen Ansatz beizubehalten und gleichzeitig die Aktionäre weiterhin zufriedenstellend zu vergüten.“

Der Vize-Präsident Carlo Costa fügt hinzu: „21 Millionen Euro entsprechen der höchsten Dividende, die die Sparkasse in den letzten Jahren ausgeschüttet hat, und ich glaube, dass dies ein konkretes Zeichen des Dankes für das Vertrauen ist, das die Aktionäre uns stets entgegengebracht haben.“

Der Beauftragte Verwalter und Generaldirektor, Nicola Calabrò, erklärt: „In den letzten fünf Jahren haben wir 51,4 Millionen Euro an Dividenden ausgeschüttet, zu denen die 21

Millionen Euro des Gewinnes 2022 hinzukommen, somit sind dies insgesamt über 70 Millionen Euro. Wir sind zuversichtlich, auch in diesem Jahr unsere Aktionäre zufriedenzustellen. Dadurch, dass wir unseren Anteilseignern die Möglichkeit geben, sich für Sparkassen-Aktien als Alternative zur Barauszahlung zu entscheiden, können diese auch eine potentielle Steuerersparnis nutzen“.