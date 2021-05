Sparkasse wird Teil des Netzwerkes “Valore D”

Bozen – Die Sparkasse tritt dem Unternehmensnetzwerk „Valore D“ bei und unterzeichnet das diesbezügliche Manifest. Dabei handelt es sich um ein programmatisches Dokument, das die unterzeichnenden Unternehmen verpflichtet, konkrete Initiativen zur Stärkung der geschlechterspezifischen, generationsbezogenen und kulturellen

Vielfalt im Unternehmen zu ergreifen.

“Valore D” (wobei D für „Diversity“ steht) ist die erste Unternehmensvereinigung dieser Art, die 2009 von zwölf namhaften Unternehmen, darunter Johnson & Johnson, Microsoft, McKinsey, Standard & Poor’s und Ikea, in Italien gegründet worden ist. Ziel ist, ein Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern sowie eine inklusive Kultur im Unternehmen zu schaffen.

Die Aufwertung der geschlechtsspezifischen, aber auch generationsbezogenen und kulturellen Vielfalt ist ein Faktor, der die Innovation, die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum fördert. „Valore D“ unterstützt die über 200 Mitgliedsunternehmen mit konkreten Instrumenten und Indikatoren, mit denen der Grad der Einbeziehung der Vielfalt im Unternehmen gemessen und verbessert werden kann.

Das „Valore-D-Manifest“ beinhaltet ein Neun-Punkte-Programm, in dem die entsprechenden Ziele und Maßnahmen festgelegt sind, die im Einklang mit den GRI-Richtlinien (Global Reporting Initiative) für die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten in Unternehmen stehen.

„Unser überzeugter Beitritt zum Netzwerk und zum Manifest von Valore D bildet ein grundlegender Baustein der Genderpolitik in unserem Unternehmen und fügt sich gut in die Maßnahmen im Rahmen der sozialen Verantwortung ein, die wir insbesondere in den letzten Jahren konsequent umsetzen“, erklärt der Beauftragte Verwalter und Generaldirektor, Nicola Calabrò, und fügt hinzu: „Die Partnerschaft mit Valore D ist sehr wichtig. Ziel ist es, den Aufbau eines gleichberechtigten beruflichen und sozialen Umfelds zu unterstützen, wo Gleichstellung der Geschlechter und inklusive Kultur sowohl die Innovation als auch den Fortschritt fördern.“

“Sich dem Netzwerk von Valore D anzuschließen und das entsprechende Manifest zu unterzeichnen bedeutet, mit konkreten Initiativen und Projekten eine zunehmend inklusive Organisation zu sein, wo die Unterschiede bewusst und kompetent aufwertet und ihre Einzigartigkeiten einbezogen werden”, erklärt die Verantwortliche für Personalentwicklung in der Sparkasse, Marika Bordin, und fügt hinzu: „Nicht zuletzt wirkt sich das richtige Management von Vielfalt und Inklusion direkt und positiv auf die Unternehmensergebnisse aus, was zu gesteigerter Produktivität, Unternehmensbindung, Zusammenarbeit und damit zu höheren Gewinnen führt.“

Zu den verschiedenen Initiativen, welche die Sparkasse ergriffen hat, zählen die Einführung von innovativen Welfare-Maßnahmen, die auf die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen abgestimmt sind, sowie zahlreiche Fortbildungsmaßnahmen zu Themen wie Self Empowerment, Wiedereingliederung nach der Mutterschaft, Vereinbarkeit von Lebens- und Arbeitszeiten, Digitales Mindset und inklusive Kommunikation.

Insbesondere die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, als Instrument zur Förderung des Zusammengehörigkeitsgefühls und als konkrete Umsetzung einer sozialen Verantwortung, bildet einen strategischen Faktor beim Aufbau einer innovativen Unternehmenskultur, die die Entwicklung des Humankapitals fördert.

Einen besonderen Schwerpunkt bildet auch die „Talks Academy“, die allen Sparkasse-Mitarbeiterinnen offensteht, von Valore D. Dabei handelt es sich um Online-Treffen mit Experten, die zu Themen wie Inklusion, Leadership und Empathie sprechen, mit Teilnehmern aus ganz Italien.

Schließlich ermöglicht die Mitgliedschaft in Valore D den Zugang zum weltweiten Netzwerk G20-Empower (Empowerement and Progression of Women’s Economic Representation), um Vorschläge zu Best-Practices-Beispielen zu liefern und zu erhalten und sich aktiv an Aktivitäten im Netzwerk zu beteiligen.