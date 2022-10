Special Night in der Therme Meran

Meran – Gerade wenn es draußen winterlich und kühl wird, bietet die Therme Meran das richtige Programm für gesundes Wohlfühlen, sowie viel Wärme für Körper und Geist. Damit man dies auch am Abend lange genießen kann, finden in der Therme Meran wieder die Special Nights statt, an denen die Gäste die Pools und Saunas bis Mitternacht genießen können.

An vier Abenden die Therme Meran bis Mitternacht genießen

Ein ganz spezielles Angebot wartet auf die Besucher am Freitag, den 4. November, am Freitag, den 2. Dezember, am Freitag, den 6. Januar und am Dienstag (Valentinstag), den 14. Februar.

Bei den vier Special Nights dieses Herbsts und Winters in Pools und Sauna gibt es jeweils ein Thema zu dem passend ein Spezialaufguss, eine kleine Überraschung für die Gäste, sowie auf Wunsch ein kleines Menü vorbereitet werden. Auch die beliebten Pool Suites haben an den Special Night-Abenden bis Mitternacht geöffnet und sorgen für ein besonderes Highlight in der Therme Meran.

Als Kompetenzzentrum für Gesundheit und Wohlbefinden bietet die Therme Meran ein attraktives Programm, das gerade auch in der kalten Jahreszeit viele interessante Angebote bereithält.

In Pools und Sauna gibt es ein breites Angebot für das gesunde Wohlbefinden. Saunieren stärkt das Immunsystem und den Kreislauf, entschlackt die Haut, trainiert die Gefäße und macht müde Muskeln wieder munter. Gesundes Saunieren, wenn es draußen ungemütlich kalt ist, ist in der großen Finnischen Außensauna oder der Innensauna, den beiden Dampfbädern und der Bio-Heusauna möglich.

Besonders angenehm und attraktiv wird ein Aufenthalt in der Therme Meran durch die großzügig gestalteten Ruheräume, die sich auf zwei Ebenen in einem eigenen Glaskubus erstrecken und von allen Bereichen aus zugänglich sind – mit Fireplaces und viel Platz zum entspannen.

Alle Termine und weitere Infos gibt es auf der Webseite www.thermemeran.it.