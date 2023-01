Sporthilfe Lotterie lockt wieder mit großartigen Preisen

Bozen – Es ist soweit! Die Südtiroler Sporthilfe legt mit dem Verkauf der Lose für die große Sporthilfe Lotterie los. Auf alle Teilnehmer warten 25 aufregende Preise – mit einem nigelnagelneuen Opel Corsa als Hauptgewinn.

Die Lose der Sporthilfe Lotterie können zum Preis von fünf Euro in allen Südtiroler-Sparkasse-Filialen, bei geförderten Athletinnen und Athleten sowie Südtiroler Sportvereinen, oder bei Sportveranstaltungen wie z.B. dem BMW IBU Biathlon Weltcup in Antholz oder beim Moonlight Classic Seiser Alm erworben werden. Auf der Webseite der Südtiroler Sporthilfe https://www.sporthilfe.it/de/sporthilfe-lotterie/dein-gewinn-ihre-foerderung/lose-online-kaufen/ stehen die Lose online ebenfalls zum Verkauf zur Verfügung.

Neben dem bereits erwähnten Hauptpreis – ein neuer Opel Corsa – gibt es unter anderem auch ein Ghost E-Mountain-Bike sowie verschiedene Saisonkarten für Südtiroler Skigebiete oder VIP-Karten für Sport-Großveranstaltungen in Südtirol zu gewinnen.

Die Ziehung der Sporthilfe Lotterie findet am Montag, 1. Mai um 17.00 Uhr in der Messe Bozen statt. Der Ertrag fließt wie gewohnt in das Förderbudget für Südtirols Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler. Also, fleißig Lose kaufen, einen der 25 großartigen Preise der Sporthilfe Lotterie abstauben und Südtirols Sportnachwuchs unterstützen! Denn jedes verkaufte Los zählt und kommt den Südtiroler Nachwuchssportlerinnen und -sportler zugute.