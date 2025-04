Spritpreise 2025 günstiger als vor einem Jahr

Von: apa

Alles wird teurer? Nein, es gibt ihn noch, den Ort mit günstigeren Preisen als vor einem Jahr: Die Tankstelle. Tanken war in Österreich heuer im 1. Quartal billiger als in den ersten drei Monaten des Vorjahres, rechnet der VCÖ vor. Mit rund 1,58 Euro war ein Liter Diesel heuer im Schnitt um rund neun Cent günstiger als 2024, Eurosuper mit 1,55 Euro um drei Cent günstiger als Diesel und um zwei Cent günstiger als im 1. Quartal 2024.

Zum Vergleich: In Deutschland kostete ein Liter Diesel im Schnitt um sieben Cent mehr und ein Liter Eurosuper um 22 Cent mehr als in Österreich, in Italien war der Preis für einen Liter Diesel um zwölf Cent höher und für einen Liter Eurosuper im Schnitt um 25 Cent.

Der VCÖ verweist auf Zahlen der Statistik Austria wonach in die Benzin-Pkw von Österreichs Haushalten im Schnitt rund 700 Liter pro Jahr und in die Diesel-Pkw rund 830 Liter Treibstoff fließen. Ein Preisunterschied von neun Cent pro Liter ändert die Spritkosten pro Diesel-Pkw um rund 75 Euro.

“Wesentlich größer ist die Ersparnis, die durch eine Reduktion des Spritverbrauchs erreicht werden kann durch spritsparenden Fahrstil und einem geänderten Mobilitätsverhalten. Etwa indem kurze Strecken zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden”, betonte VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky am Freitag in einer Aussendung. Einen großen Einfluss auf den Spritverbrauch hat obendrein das Tempo. Laut Umweltbundesamt sinkt der Spritverbrauch bei Autos im Schnitt um 23 Prozent bei Tempo 100 statt 130 km/h.