Stabsübergabe beim Tourismusverein Marling

Von: mk

Marling – In Marling geht eine Ära zu Ende! Luis Arquin wird nicht mehr Präsident des Tourismusvereins sein. Die Nachfolge tritt sein bisheriger Stellvertreter Johannes Mairhofer an.

Arquin ist seit 1978 Vorstandsmitglied des Tourismusvereins. Er stand dem Verein seit knapp 30 Jahren als Präsident vor und war somit maßgeblich für die touristische Entwicklung in Marling verantwortlich. Durch seinen unermüdlichen Einsatz und durch seine Menschlichkeit ist es ihm in all den Jahren gelungen, die rund 100 Vereinsmitglieder und deren vielseitigen Belange unter einem Hut zu vereinen.

Darüber hinaus war es ihm stets wichtig, den Urlaubsgästen die Kultur und die Tradition unseres Landes zu vermitteln. Die gute Zusammenarbeit mit den verschiedenen Gremien im Ort und darüber hinaus sowie mit den Mitarbeitern des Tourismusvereins war ihm immer ein Herzensanliegen. Das Tourismusbüro machte er zu einem Aushängeschild für das Dorf. Als Präsident begleitete er zwei Büro-Umbauten und legte somit den Grundstein für die weiterhin eigenständige Ausübung der Vereinstätigkeit des Tourismusvereins.

Als wertschätzendes Zeichen der Anerkennung wird der Tourismusverein in Absprache mit Alois Arquin und mit Unterstützung der Raiffeisenkasse Marling sowie der bäuerlichen Organisationen im Ort die dringend notwendige Restaurierung des Aufbaus der Marlinger Apfelkrone in die Wege leiten, die seit über 40 Jahren eine Hauptattraktion beim Meraner Traubenfest ist. Zu seinen Ehren soll am Aufbau eine Plakette angebracht werden, die seinen Einsatz für dieses Marlinger Wahrzeichen und den Tourismus sowie der bäuerlichen Kultur im Ort würdigt.

Ein großer Dank für ihren engagierten und wertvollen Einsatz für den Tourismus in Marling ging in der Vollversammlung auch an Klaus Pircher und an Andreas Weger, zwei weitere langjährige und verdiente Funktionäre des Tourismusvereins.

Die Nachfolge von Luis Arquin tritt sein bisheriger Stellvertreter Johannes Mairhofer an. Er wird das Amt im Sinne seines Vorgängers verantwortungsbewusst und voller Tatendrang weiterführen und dabei den Fokus auf die aktuellen Anforderungen im Tourismus legen. Als sein Stellvertreter wurde Christoph Kofler gewählt. Beide waren bereits eine Legislatur im Vorstand des Tourismusvereins tätig und freuen sich auf die neuen Herausforderungen.

Neben Johannes Mairhofer und Christoph Kofler bilden folgende Personen den neuen Vorstand des Tourismusvereins Marling: Marlene Dorfer-Waldner, Kathrin Geier-Gufler, Judith Kofler-Wolf, Anna Spögler, Felix Lanpacher, Johann Geier, Erwin Eccli, Lukas Kapfinger.

Als Vorsitzender des Rechnungsprüferkollegiums wurde Thomas Ladurner-Schönweger bestätigt. Ihm zur Seite stehen Monika Meier-Hellrigl und Josef Wieser.