Starker Zusammenhalt und Zukunftsperspektiven im Ahrntal

Ahrntal/Prettau – Die diesjährige lvh-Ortsversammlung der Handwerkerinnen und Handwerker aus dem Ahrntal-Prettau Sand bot einen spannenden Rückblick auf das vergangene Jahr sowie einen Ausblick auf kommende Projekte.

lvh-Ortsobmann Karl Rudolf Rauchenbichler eröffnete die Ortsversammlung, die in den Räumlichkeiten der Firma Brunner Fenster stattfand. Rauchenbichler bedankte sich für die tatkräftige Unterstützung bei der Organisation des Althandwerker-Treffens in Luttach, das 2024 als besonderes Highlight galt.

lvh-Bezirksobmann Davide Complojer unterstrich in seiner Rede die Bedeutung der Handwerksvertretung auf Gemeindeebene und appellierte an die Anwesenden, sich aktiv in die Gemeindepolitik einzubringen. Zudem verwies er auf wichtige Initiativen wie das „Meet & Greet“ im Bezirksbüro Bruneck, die „KidsAcademy“ sowie den „Skillsday“. Mit „Abenteuer Handwerk“ im Mai steht auch 2025 eine zentrale Veranstaltungen für die Nachwuchsförderung an.

Ein weiteres Schwerpunktthema war der Einsatz generativer Künstlicher Intelligenz (KI) im Handwerk. Erica Dal Farra von der lvh-Abteilung Innovation & Neue Märkte präsentierte konkrete Anwendungsmöglichkeiten, etwa für das Bäckereihandwerk. Die neuen Technologien eröffnen Handwerksbetrieben innovative Wege, um effizienter und kreativer zu arbeiten.

Auch die Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung wurde hervorgehoben. Gemeindereferenten Michl Hofer und Anita Strauss würdigten die Flexibilität und Bedeutung der lokalen Betriebe. In Ahrntal ist derzeit eine kleine Gewerbezone in Planung, wovon die örtliche Wirtschaft profitieren soll. Der lvh wurde für seine Unterstützung der Betriebe im Tal ausdrücklich gelobt.

Ein besonderes Zeichen der Anerkennung galt den erfolgreichen Teilnehmern der WorldSkills in Lyon, Lukas Aschbacher, Philipp Niederbrunner und Tobias Forer. Als Wertschätzung für ihre Leistung erhielten sie ein gemeinsames Essen in der Sportbar Weißenbach.

Zum Abschluss betonte Ortsobmann Rauchenbichler, dass das Handwerk die zentrale Ausbildungsstätte für Fachkräfte sei – nicht nur für die eigenen Betriebe, sondern auch für Gemeinden und die Industrie. Die Teilnehmenden hatten zudem die Möglichkeit, im Rahmen einer Betriebsführung Einblicke in die Produktion und Innovationen der Firma Brunner Fenster zu erhalten.

Die Veranstaltung unterstrich einmal mehr die Bedeutung des Handwerks für die regionale Wirtschaft und den starken Zusammenhalt in der Berufsgemeinschaft.