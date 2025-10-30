Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Start frei für den 1. „WaltherPark Run“
Fünf Kilometer durch die Innenstadt

Start frei für den 1. „WaltherPark Run“

Donnerstag, 30. Oktober 2025 | 14:36 Uhr
Start und Ziel des „WaltherPark Run“ am 9. November ist hier im Bahnhofspark, wo ein eigenes „Running Village“ aufgebaut wird.
WaltherPark
Von: Ivd

Bozen – Mit dem ersten „WaltherPark Run“ – einem spaßigen Laufevent durch die Bozner Innenstadt – setzt der WaltherPark einen weiteren Impuls als neues pulsierendes Herz von Bozen. Nächsten Sonntag sind alle Laufbegeisterten zu einem verbindenden Stadtlauf ohne Wettkampfcharakter eingeladen, der durch die Bozner Innenstadt führt und viel Spaß und Unterhaltung bietet. Die Teilnahme ist kostenlos.

Ob Läufer, Fußgänger, Familien, Jung oder Alt, gemeinsam oder allein: Alle sind eingeladen, beim ersten „WaltherPark Run“ die Innenstadt auf besondere Weise zu erleben und zu erkunden. Der Startschuss fällt am nächsten Sonntag um 10.30 Uhr im neuen Bahnhofspark, wo ein eigenes „Running Village“ für die Läufer und Freunde errichtet wird. Der Parcours des Laufes führt vom Park über die Laurinstraße zum Rathausplatz, durch die Bozner Lauben bis zum Obstplatz, durch Goethestraße und Mustergasse über den Waltherplatz in die Raingasse und von dort wieder zurück zum Ausgangspunkt.

Das Ziel: Der Park, die neu gestalteten Flächen und das Quartier sollen mit neuen Augen gesehen werden. Die gesamte Strecke ist 1,25 Kilometer lang und wird insgesamt vier Mal gelaufen. Damit alle Sportbegeisterten auch richtig gut ins Rennen starten, gibt es ab 10.30 Uhr eine „Warm-up“-Party mit angeleitetem Aufwärmprogramm in Zusammenarbeit mit Trainern von Virgin Active. Anschließend fällt der Startschuss.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind ab sofort online unter https://waltherparkrun.com/ möglich. Ab nächsten Freitag sind dann die „Starter-Kits“ von Nike für alle Angemeldeten beim Info-Point im Parterre des WaltherPark abholbereit. Wichtig: Nicht zu lange warten! Denn bei 1.500 Angemeldeten ist Schluss.

„Mit diesem ersten „WaltherPark Run“ bietet der WaltherPark mit allen seinen Geschäften, zusammen mit dem Mercato Centrale Bolzano.Bozen einen neuen Impuls zur Belebung der Stadt. Zwischen der Altstadt und dem WaltherPark, durch den neu eröffneten Park, haben wir uns eine Strecke ausgedacht, die die Stadt verbindet und die tolle und vielfältige Aufenthaltsqualität feiert erlebbar macht”, betont Thibault Chavanat, Präsident der WaltherPark AG.

Bezirk: Bozen

Bezirke

Bozen

