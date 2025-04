Startschuss für Studentenheim neben dem Ausbildungszentrum Claudiana ­

Hochbaulandesrat Christian Bianchi und Gesundheitslandesrat Hubert Messner zeigen das Modell des neuen Studentenheims, das in der Lorenz-Böhler-Straße in Bozen entstehen wird. Am 28. April wurde die Baustelle gemeinsam mit Planern und Vertretern der Baufirmen eröffnet. (Foto: LPA/Gianluca Crocco)

Von: luk

Bozen – Die Baulose 7 und 8 des Großprojekts Landeskrankenhaus in der Bozner Böhlerstraße sind vergeben und damit können die Bauarbeiten für das vorgesehene Studentenheim beginnen. Heute haben der für Hochbau zuständige Landesrat Christian Bianchi und Gesundheitslandesrat Hubert Messner symbolisch die neue Baustelle in der Nähe des universitären Ausbildungszentrums für Gesundheitsberufe Claudiana eröffnet.

Das neue Studentenheim wird Platz für 200 Studenten und Studentinnen bieten und ist vor allem für jene gedacht, die das universitäre Ausbildungszentrum Claudiana besuchen oder die in Zukunft ihr Medizinstudium in Bozen absolvieren werden. Wie wichtig der Landesverwaltung das Schaffen von Unterkünften für Studierende ist, wurde heute im Rahmen einer Pressekonferenz vor Ort unterstrichen. An dieser nahmen, neben den politischen Vertretern, auch das Planungsteam und Vertreter der Baufirmen teil.

Das Studentenheim wird 100 Kleinwohnungen mit eigenem Bad und Kochnische sowie 100 Zimmer mit Gemeinschaftsbad und -küche umfassen. Weiters sind eine Mensa mit Küche, eine Bar, Versammlungsräume, eine Bibliothek, ein Multimedia-Raum, ein Fitnesscenter, eine Wäscherei, Radabstellplätze sowie 40 Autoabstellplätze in einer unterirdischen Garage, eine Wohnung für den Hausmeister sowie Verwaltungsräume vorgesehen.

“Mit der Vergabe der Arbeiten und dem baldigen Baubeginn des Studentenheims setzen wir ein Zeichen für eine noch stärkere Gesundheitsversorgung in Südtirol. Auf dieses Projekt werden bald noch die Verwirklichung der Medizin-Fakultät, der Bau von Wohnungen für Angestellte und eines Kinderhortes folgen”, kündigt Hochbaulandesrat Christian Bianchi an.

Landesrat Messner zeigt sich ebenfalls erfreut über den Fortschritt und betonte: “Ein lebendiger Campus entsteht nicht nur durch neue Gebäude, sondern durch das Leben, das Studierende hineinbringen. Mit diesen Investitionen schaffen wir langfristig die Grundlage für eine starke akademische Gemeinschaft im Bereich der Gesundheitsberufe. Wir investieren hier nicht nur in Beton und Infrastruktur, wir investieren in junge Menschen, in Talente, in die Zukunft der Gesundheitsversorgung.“

Die Kosten für die Verwirklichung der Baulose 7 und 8 belaufen sich auf 46.527.000 Euro. Diese umfassen die Ausgaben für die Ausschreibung (28.594.112 Euro), die Baukosten (39.972.400 Euro) und die Kosten für die Einrichtung (6.555.000 Euro, alle Beträge inklusive Mehrwertsteuer).

Formell erfolgte die Vergabe der Arbeiten am 22. April und die ersten Maßnahmen zur Einrichtung der Baustelle wurden bereits getroffen. „Das Ende der Bauarbeiten ist für den Mai 2027 vorgesehen, die Einrichtung wird innerhalb September 2027 geliefert“, erklärte Nicoletta Francato, die Gesamtverantwortliche für das Projekt und Direktorin des Amtes für Sanitätsbauten. Im akademischen Jahr 2027/2028 soll das Studentenheim bereits benutzbar sein.