Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Steinschlagschutz und Straßengestaltungsarbeiten in Pfatten starten
Zone Gmund wird sicherer

Steinschlagschutz und Straßengestaltungsarbeiten in Pfatten starten

Dienstag, 20. Januar 2026 | 11:35 Uhr
Pfatten Gmund
Google Street View
Schriftgröße

Von: luk

Pfatten- In der Zone Gmund in der Gemeinde Pfatten werden der Steinschlagschutz und verschiedene Infrastrukturen verbessert. Über einen Monat lang sind vor Weihnachten vorbereitende Arbeiten für die Eingriffe entlang der Landesstraße 127 Auer-Söll erledigt worden. Nach einer kurzen Winterpause werden die Arbeiten an der Baustelle nun am 21. Jänner wieder aufgenommen, teilt das Landesamt für Straßenbau Mitte-Süd mit.

“Dieses Projekt zielt auf die Verbesserung der Sicherheit für alle Mobilitätsformen ab. Mit der Sicherung der Felswand entlang der Landesstraße 127 ist die Sicherheit für die öffentliche und private Mobilität, die Radfahrenden auf dem neuen Radwegabschnitt und die Fahrgäste bei den neuen Bushaltestellen besser gewährleistet”, erklärt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

Betroffen ist der Abschnitt von Kilometer 1+050 bis zu Kilometer 1+895 der Landesstraße 127. Laut Auskunft von Norberto Antonioni, dem Projektverantwortlichen im Landesamt für Straßenbau Mitte-Süd, umfasst das Bauvorhaben die Errichtung von deformierbaren Steinschlagschutzbauten, Felssicherungen sowie die Realisierung und die Anpassung eines Steinschlagschutzdammes. Entlang der Landesstraße ist ein Geh- und Fahrradweg über eine Länge von 630 Metern geplant, der auch die Überquerung der Etsch durch Verbreiterung der bestehenden Brücke umfasst. Weiters sind zwei Bushaltestellen, eine Fußgängerüberquerung mit Gehsteigen bis zu den Bushaltestellen und die Installation der öffentlichen Beleuchtung im Bereich der Industriewäscherei vorgesehen. Zudem werden im betroffenen Straßenabschnitt Regenwasserleitungen für die Niederschlagsentwässerung und zwei Fahrbahnteiler realisiert.

Diese Steinschlagschutz- und Straßengestaltungsmaßnahmen wurden von der Landesregierung am 27. Mai 2025 genehmigt. Notwendig geworden sind die Arbeiten aufgrund der großen Entwicklung, die die Zone Gmund in den vergangenen Jahren erfahren hat: Unter anderem entstand an der vorbeiführenden Radroute Neumarkt-Tramin-Kaltern-Auer eine Fahrradraststätte mit Imbiss, auch eine industrielle Wäscherei für alle Landeskrankenhäuser wurde eingerichtet.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf knapp 4,4 Millionen Euro: Die Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland übernimmt rund 119.000 Euro der Kosten,  für den Restbetrag von rund 4,27 Millionen Euro kommt das Land Südtirol auf.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
Verlust der Artenvielfalt: Kritik an intensiver Landwirtschaft in Südtirol
Kommentare
88
Verlust der Artenvielfalt: Kritik an intensiver Landwirtschaft in Südtirol
“Hier wird ein Ghetto inszeniert, das es nicht gibt”
Kommentare
49
“Hier wird ein Ghetto inszeniert, das es nicht gibt”
Autoreifen: Quelle von Mikroplastik-Belastung in der Luft
Kommentare
33
Autoreifen: Quelle von Mikroplastik-Belastung in der Luft
Anwälte der Opfer: „Jessica Moretti lügt!”
Kommentare
29
Anwälte der Opfer: „Jessica Moretti lügt!”
Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis
Kommentare
29
Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 