Steinschlagschutz und Straßengestaltungsarbeiten in Pfatten starten

Von: luk

Pfatten- In der Zone Gmund in der Gemeinde Pfatten werden der Steinschlagschutz und verschiedene Infrastrukturen verbessert. Über einen Monat lang sind vor Weihnachten vorbereitende Arbeiten für die Eingriffe entlang der Landesstraße 127 Auer-Söll erledigt worden. Nach einer kurzen Winterpause werden die Arbeiten an der Baustelle nun am 21. Jänner wieder aufgenommen, teilt das Landesamt für Straßenbau Mitte-Süd mit.

“Dieses Projekt zielt auf die Verbesserung der Sicherheit für alle Mobilitätsformen ab. Mit der Sicherung der Felswand entlang der Landesstraße 127 ist die Sicherheit für die öffentliche und private Mobilität, die Radfahrenden auf dem neuen Radwegabschnitt und die Fahrgäste bei den neuen Bushaltestellen besser gewährleistet”, erklärt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

Betroffen ist der Abschnitt von Kilometer 1+050 bis zu Kilometer 1+895 der Landesstraße 127. Laut Auskunft von Norberto Antonioni, dem Projektverantwortlichen im Landesamt für Straßenbau Mitte-Süd, umfasst das Bauvorhaben die Errichtung von deformierbaren Steinschlagschutzbauten, Felssicherungen sowie die Realisierung und die Anpassung eines Steinschlagschutzdammes. Entlang der Landesstraße ist ein Geh- und Fahrradweg über eine Länge von 630 Metern geplant, der auch die Überquerung der Etsch durch Verbreiterung der bestehenden Brücke umfasst. Weiters sind zwei Bushaltestellen, eine Fußgängerüberquerung mit Gehsteigen bis zu den Bushaltestellen und die Installation der öffentlichen Beleuchtung im Bereich der Industriewäscherei vorgesehen. Zudem werden im betroffenen Straßenabschnitt Regenwasserleitungen für die Niederschlagsentwässerung und zwei Fahrbahnteiler realisiert.

Diese Steinschlagschutz- und Straßengestaltungsmaßnahmen wurden von der Landesregierung am 27. Mai 2025 genehmigt. Notwendig geworden sind die Arbeiten aufgrund der großen Entwicklung, die die Zone Gmund in den vergangenen Jahren erfahren hat: Unter anderem entstand an der vorbeiführenden Radroute Neumarkt-Tramin-Kaltern-Auer eine Fahrradraststätte mit Imbiss, auch eine industrielle Wäscherei für alle Landeskrankenhäuser wurde eingerichtet.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf knapp 4,4 Millionen Euro: Die Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland übernimmt rund 119.000 Euro der Kosten, für den Restbetrag von rund 4,27 Millionen Euro kommt das Land Südtirol auf.