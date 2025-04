Stellenvergabe im Schnellverfahren 

Von: luk

Bozen – ­Die Zuteilung der Stellenanwärterinnen und -anwärter aus öffentlichen Wettbewerben nahm bisher viel Zeit in Anspruch, nun will die Landesverwaltung die Verfahren für die Personalaufnahme beschleunigen und effizienter gestalten. Neben der maßgeblichen Verkürzung der Verfahrenszeiten für die Stellenzuweisungen setzt die Landesverwaltung dabei auch darauf, die Führungskräfte des Landes aktiv einzubeziehen. In diesem Sinne haben die Führungskräfte den neuen Ansatz gestern (16. April) erstmals in Teamarbeit erprobt und sich dabei mit den verfügbaren Stellen und den Lebensläufen der Kandidatinnen und Kandidaten befasst sowie die bei den mündlichen Prüfungen geäußerten Stellenpräferenzen überprüft.

“Die aktive Einbindung der Führungskräfte bei der Auswahl und Zuordnung der zukünftigen Mitarbeitenden fördert eine bewusste Auseinandersetzung und konstruktive Zusammenarbeit, wie auch die gestrige Erfahrung gezeigt hat. Zugleich konnten die Bewerberinnen und Bewerber auf diesem Weg sehr rasch zugewiesen werden. Das zeigt, wie wichtig es ist, innovative Prozesse auf allen Ebenen zu unterstützen, auch da das Personal eine zentrale Rolle für alle Organisationsstrukturen des Landes spielt”, betonte Personalrätin Magdalena Amhof.

Positive Rückmeldungen gab es auch von Seiten der beteiligten Führungskräfte, wie beispielsweise dem Direktor der Abteilung Wohnbau Stefan Walder: “Es ist ein erster Schritt, bei der Personalzuweisung neue Wege zu beschreiten. Besonders positiv ist die Einbindung der Führungskräfte, die im Vergleich zur bisherigen Vorgangsweise häufig eine gezieltere und bedarfsorientiertere Stellenzuweisung ermöglicht – das wurde gestern deutlich sichtbar.”

Durch die innovative Methode, die von der Personalabteilung des Landes konzipiert und umgesetzt wurde, konnte eine zielführende Abstimmung der verschiedenen Landesabteilungen im strategischen Bereich der Personalaufnahme stattfinden. Während des Treffens wurden innerhalb weniger Stunden 46 Bewerber, also alle Geeigneten aus der Rangliste, zugewiesen. Diese werden somit innerhalb weniger Tage ihr Stellenangebot erhalten.