Straßendienst Pustertal und Salten-Schlern: Neun neue Schneefräsen

Bozen – Geliefert und bereits einsatzbereit sind neun neue Fahrzeuge für den Landesstraßendienst. Die neun neuen Schneefräsen werden im Winterdienst, aber auch bei anderen Instandhaltungs- und Sicherungsarbeiten auf Südtirols Straßen zum Einsatz kommen. “Die jüngsten Schneefälle auch in niederen Lagen im Monat Mai zeigen auf, wie wichtig eine konstante Instandhaltung des Verkehrsnetzes in Südtirol ist. Besonders in Notsituationen ist es wichtig, schnell und effizient reagieren zu können”, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Er hat heute mit Abteilungsdirektor Philipp Sicher, dem Amtsdirektor Götz Florian Rufinatscha und den Mitarbeitern die neuen Schneeräumfahrzeuge am Stützpunkt in Bruneck übergeben.

Wie der Direktor der Landesabteilung Straßendienst Philipp Sicher erklärt, “werden die neuen Fahrzeuge im Pustertal und am Grödner Joch zum Einsatz kommen. Besonders für unsere Mitarbeiter sind sie eine große Hilfe bei der täglichen Arbeit.” Bei den neuen Räumfahrzeugen handelt es sich um drei selbstfahrende Schneefräsen und sechs Anbaufräsen, die auf Trägerfahrzeuge montiert werden können.

Erst vor kurzem hat der Straßendienst fünf neue Radlader in den Bezirken Vinschgau, Salten-Sch lern, Eisacktal und Pustertal übergeben.

Zehnjahresplan für einen effizienten Fuhrpark

Insgesamt will das Land 48 neue Lastkraftwagen, Unimogs, Lieferwagen, Mähgeräte, Schneeräumfahrzeuge, Kehrfahrzeuge, Personenwagen, Stapler usw. kaufen. Die alten Fahrzeuge haben bereits ein hohes Betriebsalter, funktionieren nicht mehr zuverlässig und müssen ständig repariert werden. Sie werden nun ausgemustert und schrittweise eingetauscht oder ausrangiert. Weitere Fahrzeuge des Straßendiensts sollen in den kommenden Jahren schrittweise ausgetauscht werden.

487 Straßenwärter sind für sichere Straßen im Einsatz

Das Straßennetz in Südtirol ist 2826 Kilometer lang, führt durch 206 Tunnels, über 1662 Brücken und ist gesäumt von 996 Kilometer Leitplanken. Über die Hälfte der Straßen (57 Prozent) liegen auf über 1000 Metern Meereshöhe. Insgesamt 487 Straßenwärter sind mit den dazugehörigen Maschinen und Fahrzeugen in Südtirol für sichere und gut befahrbare Straßen im Einsatz.