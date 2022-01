Stromverbindung Lajen-Corvara: Online-Veranstaltungen für Bürger

Lajen/Corvara – Innerhalb des Jahres 2025 wird der Hochspannungsnetzbetreiber Terna eine neue Stromverbindung zwischen den bestehenden Umspannstationen in den Gemeinden Lajen und Corvara errichten. Die neue, 23 Kilometer lange Hochspannungsleitung wird vollständig unterirdisch verlegt und verläuft durch die Gemeindegebiete von Lajen, Kastelruth, St. Ulrich in Gröden, St. Christina in Gröden, Wolkenstein in Gröden und Corvara. Sie folgt zum Großteil den bestehenden Straßenverbindungen (SS242 und SS243), sodass die Auswirkungen auf das Landschaftsbild gering sind.

Um die Bürgerinnen und Bürger der betroffenen Gemeinden zu informieren, organisiert Terna zwei Online-Infoveranstaltungen, die am morgigen Mittwoch, 19. Jänner, und am Donnerstag, 20. Jänner, mit Beginn jeweils um 17 Uhr stattfinden. Alle Informationen und der entsprechende Link für die Teilnahme sind auf der Terna-Website zu finden.

Auf dem Weg in Richtung KlimaLand

“Bei diesen Informationstreffen haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich bei Terna direkt über dieses wichtige Projekt zu informieren, Fragen zu stellen und Unklarheiten auszuräumen”, unterstreicht Energie- und Umweltlandesrat Giuliano Vettorato. “Die neue Stromverbindung Lajen-Corvara ist ein weiterer Schritt, um die Stromversorgung in Südtirol sicherer zu machen.” Es handle sich um ein nachhaltiges und innovatives Infrastrukturprojekt, das Versorgungssicherheit in den Wintersportgebieten im Bereich Grödnerjoch und Hochabtei gewährleiste und auch den lokalen Energieproduzenten die Sicherheit gebe, ihre Energie einspeisen zu können. Die neue Stromverbindung wird bis zu den Olympischen Spielen Mailand-Cortina 2026 in Betrieb sein.