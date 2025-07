Studienreise von Coopbund nach Levigliani eröffnet neue Perspektiven

Von: mk

Levigliani – Vor einigen Wochen nahm eine Delegation von Bürgergenossenschaften, die Coopbund angeschlossen sind, an einer Studienreise teil, um das Organisations- und Arbeitsmodell der toskanischen Bürgergenossenschaften näher kennenzulernen. Diese gelten auf nationaler Ebene als Vorzeigebeispiel für ihren Einsatz gegen die Entvölkerung ländlicher Gebiete, für die Aufwertung lokaler Ressourcen und für die Förderung einer gemeinschaftsbasierten Wirtschaft.

Vier Bürgergenossenschaften aus Südtirol haben an der Erfahrung teilgenommen: Bürgergenossenschaft Obervinschgau mit Sitz in Mals, OfficineVispa mit Sitz in Bozen, Ginko mit Sitz in Meran und b*coop mit Sitz in Brixen. Die zweitägige Reise mit Besichtigungen und Austausch fand in Levigliani, Gemeinde Stazzema (LU), statt, wo die Gruppe von der Genossenschaft Sviluppo & Futuro, die auch den Corchia Park – Levigliani betreibt, herzlich empfangen wurde.

Im Rahmen des Treffens, das in Zusammenarbeit mit Confcooperative Toscana Nord organisiert wurde, konnten einige der beteiligten Bürgergenossenschaften und ihre innovativen Projekte und guten Praktiken direkt vor Ort kennengelernt werden, darunter: Sigeric – Servizi per il turismo (Lunigiana), Ecosistema Comunale Castell’Azzara (Grosseto), Centro Culturale Compitese (Lucca). Die toskanischen Bürgergenossenschaften setzen sich für die Aufwertung lokaler Ressourcen, die Förderung einer solidarischen Wirtschaft, die Bürgerbeteiligung und sozialen Innovation ein.

Für Coopbund und die teilnehmenden Genossenschaften war es eine äußerst inspirierende Erfahrung, die die Überzeugung gestärkt hat, dass Bürgergenossenschaften ein zentrales Instrument zur Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft sowohl in Berggebieten als auch in städtischen Räumen darstellen.

Coopbund bedankt sich herzlich bei der Genossenschaft Sviluppo & Futuro für den herzlichen Empfang und die Bereitschaft, Erfahrungen, Werkzeuge und Visionen offen zu teilen.

Das Treffen bestätigt die zentrale Rolle, die Bürgergenossenschaften als strategische Akteure für die Wiederbelebung der Regionen – auch in Südtirol – und für den Aufbau nachhaltiger und partizipativer Entwicklungsmodelle.