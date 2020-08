Südtirol: Jeder Dritte besteht die Führerscheinprüfung nicht

Bozen – In Südtirol besteht jeder Dritte die Führerscheinprüfung nicht. Das zeigen die Daten des nationalen Verkehrsministeriums.

Demnach haben laut Medienberichten von fast 22.000 Führerscheinanwärtern im Jahr 2019 6.400 die Prüfung nicht bestanden.

In unserer Nachbarprovinz Trentino liegt die Durchfallquote sogar noch höher.

Anders die Situation in Süditalien: Dort fallen weniger Anwärter durch die Führerscheinprüfung. In Messina auf Sizilien haben etwa im vergangenen Jahr nur halb so viel Kandidaten nicht bestanden wie in Südtirol.