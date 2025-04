Südtirol Wein auf der Vinitaly 2025

Von: mk

Verona – Mehr als 90 Südtiroler Weinproduzentinnen und -produzenten stellen sich auch in diesem Jahr wieder auf Italiens größter Weinmesse, der Vinitaly in Verona vor. Sie präsentieren sich auf einem von Konsortium Südtirol Wein und IDM Südtirol organisierten Gemeinschaftsstand, an dem auch über den Önotourismus informiert wird. Zudem wurde Michael Bradlwarter auf der Vinitaly für seine Verdienste um die (Südtiroler) Weinwirtschaft geehrt.

Die Vinitaly in Verona ist mit der ProWein in Düsseldorf und der Wine Paris eine der drei großen europäischen Leitmessen für die Weinwirtschaft. „Für unsere Produzenten und uns als Südtirol Wein ist sie das mit Abstand wichtigste Schaufenster in Italien“, erklärt Andreas Kofler, Präsident des Konsortiums Südtirol Wein. Er verweist zudem darauf, dass die Vinitaly nicht „nur“ den italienischen Markt anspreche: „Sie ist auch ein Treffpunkt all jener, die sich weltweit für italienische Weine interessieren“, so Kofler.

Informiert wird am diesjährigen Gemeinschaftsstand von Konsortium Südtirol Wein und IDM Südtirol auch über den Önotourismus, einem Trend, der auch viel Potential für Südtirol birgt. „Der Önotourismus kombiniert die Urlaubsdestination Südtirol mit einem unserer wichtigsten und weltweit anerkanntesten Produkte“, so Thomas Fill von IDM Südtirol. Die önotouristischen Angebote – von der Weinbergtour bis zum Urlaub beim Winzer – zielen dabei vor allem auf Genießer und Weinliebhaber. „Der Önotourismus ist eine Chance, vor allem die Nebensaison mit einem neuen Angebot aufzuwerten“, so Fill.

Erstmals dem italienischen Publikum vorgestellt wird in diesem Jahr auf der Vinitaly auch das neue Lagenkonzept, also die Anerkennung von 86 Lagen, die künftig auf dem Etikett geführt werden können. „Mit diesem Konzept treiben wir die Beziehung von Wein und Herkunftsgebiet auf die Spitze, indem wir den Konsumentinnen und Konsumenten sagen können, aus welchem Weinberg der Wein stammt“, so Eduard Bernhart, Direktor des Konsortiums Südtirol Wein. Das Lagenkonzept ist eine Weiterentwicklung der Idee, die hinter der Ursprungsbezeichnung DOC steckt. Und auch diese feiert auf der Vinitaly einen runden Geburtstag: DOC Südtirol wird in diesem Jahr 50 Jahre alt.

Bereits am Sonntag wurde Michael Bradlwarter für seine Verdienste um die Weinwirtschaft mit dem renommierten „Premio Angelo Betti“ ausgezeichnet. Bradlwarter war zunächst Obmann der Kellereigenossenschaft Gries, nach dem Zusammenschluss mit der Kellereigenossenschaft St. Magdalena 2001 Obmann der Kellerei Bozen. „Mit Weitsicht und konstantem Einsatz hat Michael Bradlwarter in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten eine zentrale Rolle in der Entwicklung der Weinwirtschaft in Südtirol gespielt“, so Landesrat Luis Walcher. Er verweist vor allem auf die Fusion der beiden Bozner Genossenschaften, auf die Errichtung des neuen Sitzes der Kellerei Bozen in Moritzing 2018 und auf den ersten Nachhaltigkeitsbericht einer Südtiroler Kellerei.

Design von succus. für Schreckbichl Gran Lafóa prämiert

Der Gran Lafóa der Kellerei Schreckbichl ist nicht nur ein hervorragender Wein – so wurde der 2021 Sauvignon Riserva vom Gambero Rosso (Vini d’Italia) als bester Weißwein Italiens des Jahres 2025 prämiert. Die Weinflasche und Verpackung punkten auch durch ihr Design, das von der Agentur succus. Kommunikation GmbH mit Sitz in Bozen entworfen wurde. Am vergangenen Samstag wurde diese Kreativleistung bei der 29. Ausgabe des Vinitaly Design Award mit dem Silver Design Award in der Kategorie „Fine Wines“ prämiert.

Am Gala-Abend mit Prämierung im Teatro Ristori im historischen Zentrum von Verona nahmen succus.-Geschäftsführer Harald Plieger, Account-Managerin Sara Jasmin Mair und Designerin Licia Zuppardi teil. Vor allem letzterer gilt die große Anerkennung, ein so genanntes „Packaging“ kreiert zu haben, welches sich unter einigen Hundert Teilnehmenden durchgesetzt hat. Wie Designerin und Illustratorin Licia Zuppardi erklärt, ließ sie sich von der historischen Lafóa-Etikette inspirieren, die selbst auf jene Statue von Guido Anton Muss zurückgeht, die am Eingang jenes Qualitätsweinguts thront, wo die edlen Gewächse herangezogen werden, die diesem Wein seine besondere Güte verleihen. Die Statue hat die Designerin in der aktuellen grafischen Gestaltung neu interpretiert, um die außergewöhnliche Qualität des Weines zu widerspiegeln: das goldene Antlitz sticht leuchtend aus dem eleganten Schwarz der Etikette hervor. Wie ein Schlüsselloch lässt der schwarze Karton einen verlockenden Blick auf das zu, was anspruchsvolle Weinkenner erwartet – und schafft so Vorfreude auf den Weingenuss.

Harald Plieger, geschäftsführender Partner der Kommunikationsagentur succus, erklärt: „Es ist eine große Ehre, diesen Preis der größten und renommiertesten Wein-Fachveranstaltung Italiens entgegennehmen zu dürfen. Wir danken dem Vertrauen der Kellerei Schreckbichl, die wir schon seit 13 Jahren auf ihrem kompromisslosen Qualitätsweg begleiten dürfen. Ein großes Kompliment gebührt dem Designteam bei succus., allen voran der Designerin Licia Zuppardi, die seit über fünf Jahren ein wertvoller Teil unseres Teams ist und diese Meisterleistung vollbracht hat.“

Am Design Award von Vinitaly können in Italien tätige Produzenten oder Agenturen mit ihren grafisch gestalteten Etiketten und Packagings für Weine, Destillate, Biere oder Olivenöle teilnehmen. Dabei wird die Gesamtgestaltung von Etikett, Kapsel, Flasche und Verpackung von der 30-köpfigen Fachjury in 20 Kategorien bewertet. Die Prämierung findet im Rahmen einer eleganten Abendgala im beindruckenden Teatro Ristori in Verona statt.

Die Agentur succus. Kommunikation mit Sitz in Bozen wurde vor fast 19 Jahren vom Journalisten und Kommunikationsexperten Michael Mühlberger gegründet, kurz später stieß Harald Plieger (Politologe, Journalist, Coach) als Partner und Co-Geschäftsführer dazu. Gemeinsam führen sie die 18-köpfige Agentur und entwickeln innovative und nachhaltige Kommunikationsprojekte, die Menschen bewegen, führende Unternehmen der Region weiterbringen sowie bedeutende Institutionen in ihrer Tätigkeit unterstützen.

Alle weiteren Informationen zum Südtiroler Auftritt auf der Vinitaly sowie das Verzeichnis der 90 teilnehmenden Südtiroler Produzenten finden sich auf der Website von Südtirol Wein: Vinitaly 2025 – Südtirol Wein (suedtirolwein.com).