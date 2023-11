Südtiroler Christkindlmärkte öffnen ihre Tore

Bozen – Dass Weihnachten immer näher rückt, war am heutigen Donnerstag ganz deutlich zu spüren. Die traditionellen Südtiroler Christkindlmärkte öffneten wieder ihre Tore. Einheimische und Touristen werden eingeladen, sich in vorweihnachtliche Stimmung versetzen zu lassen, während die Kaufleute auf klingelnde Kassen hoffen. Die Eröffnungsfeier fand in Bozen um 17.00 Uhr auf der Bühne am Waltherplatz statt.

Bis zum 6. Januar 2024 sind die Hütten und Stände in Südtirols Landeshauptstadt in Betrieb. Heuer feiert der Bozner Christkindlmarkt seine 32. Ausgabe und zählt somit zu den traditionsreichsten Veranstaltungen der Stadt.

Zum 32. Mal geht auch in Brixen der Weihnachtsmarkt über die Bühne. 44 Hütten stehen auf dem Brixner Domplatz. Die feierliche Erlöffnung fand ebenfalls um 17.00 Uhr statt. Der Kinderchor Liberarmonia – Istituto Pluricomprensivo di Bressanone – sowie die Weisenbläser der Bürgerkapelle Brixen umrahmten die Feier musikalisch, während die Engel die traditionellen Lebkuchen verteilten.

Ab 24. November erklingt bis zum 6. Januar 2024 jeden Tag um 11.00 Uhr das Glockenspiel des Weißen Turm, das die Brixner Komponistin Manuela Kerer arrangiert hat, indem sie den letzten Satz der 9. Symphonie von Ludwig van Beethoven mit seiner legendären „Ode an die Freude“ als klingende Symbol des Friedens aufgriff.

Bei allen Ständen stehen regionale und typische Produkte im Mittelpunkt: Woll- und Fellprodukte, Tee- und Gewürzmischungen, Kräuterprodukte, Naturkosmetik, Holzschnitzereien, Kerzen, Filzprodukte, Mineralien, Strohsterne, handbemalte Weihnachtskugeln und Zirbenkissen. Regionalität soll auch das Merkmal der gastronomischen Produkte sein – vom Glühwein über Weihnachtsgebäck bis hin zu hausgemachte Knödeln und Blattln mit Kraut.

Urige Holzhütten, die Altstadt mit ihren Giebeln und bunten Fassaden, im Hintergrund der schneebedeckte Kronplatz – das ist das Merkmal des Weihnachtsmarkts in Bruneck. „Der Brunecker Christkindlmarkt ist alle Jahre ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Gäste und läutet in unserer Stadt die Vorweihnachtszeit ein. Das gemeinsame Beisammensein in stimmungsvoller Atmosphäre, die leckeren heimischen Spezialitäten und die kunstvoll gefertigte Handwerkswaren zeichnen den Christkindlmarkt aus“, unterstreicht Brunecks Bürgermeister Roland Griessmair.

Der Auftakt des Meraner Weihnachtsmarktes fand im eleganten Rahmen des Meraner Kurhauses statt: Ab 17.00 Uhr startete die Eröffnungsfeier, wo Evi Mair, Michele Giro und Roman Hinteregger für Gesang sorgten. Neben internationalen Stücken aus Pop und Jazz bot das Trio die beliebtesten Weihnachtslieder aus dem Album „Waiting for Christmas“. Begleitet wurden sie von Fiorenzo Zeni am Saxophon und Flavio Zanon am Bass.

In Sterzing wurde Weihnachtsmarkt ebenfalls feierlich eröffnet. Er ist Teil der fünf originalen Südtiroler Christkindlmärkte und steht auch heuer wieder unter dem Motto „Glockenweihnacht“.