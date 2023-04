Südtiroler Gasthaus setzt auf Zusammenhalt

Sterzing – Die derzeit 29 Mitglieder zählende Gruppe Südtiroler Gasthaus traf sich vor Kurzem im Gasthof Schaurhof in Ried/Sterzing zu ihrem Jahrestreffen.

Der Vorsitzende Florian Patauner bedankte sich zunächst für die Arbeit des Ausschusses und begrüßte besonders die Familie Mocatti vom Gasthof Restaurant Zum Hirschen in Unsere Liebe Frau im Walde, St. Felix, als neuestes Mitglied der Gruppe.

Patauner gab anschließend einen Überblick über die in diesem Jahr noch geplanten kulinarischen Aktionen. Start der kulinarischen „Sommerfrische“ ist Ende Juni, im Mittelpunkt wird dabei das heimische Lieblingsgemüse der Gastwirtinnen und Gastwirte stehen.

Der „Erntedank im Südtiroler Gasthaus“ beginnt Ende September und gibt der Lieblingsknolle die Hauptrolle. Ausgeschenkt wird auch im Jahr 2023 wieder das eigene Gasthaus-Bier „insriGs“, ein Märzen der Wirtshausbrauerei Batzen Bräu in Bozen. 2023 wird es einen neuen Gasthaus-Wein „insriGer“ geben. Die Anwärter sind bereits eingetroffen und zur kulinarischen „Sommerfrische“ wird dann der neue „InsriGer“ in den Mitgliedsbetrieben ausgeschenkt werden.

Für beide kulinarischen Wochen sind wieder Produzentenabende in den Mitgliedsbetrieben angedacht, in denen die Gäste Näheres über die verwendeten Produkte erfahren können.

Fortgesetzt wird auch die Kooperation mit Regiokorn, die im Jahr 2021 von der Gruppe Südtiroler Gasthaus, der Meraner Mühle und IDM Südtirol gestartet ist.

Vorgesehen sind auch wieder Weiterbildungskurse für die Gastwirtinnen und Gastwirte sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Durch die gemeinsamen Aktionen, Veranstaltungen und Lehrfahrten sowie die Arbeit in den Arbeitsgruppen wird das Wir-Gefühl der Gruppe hervorgehoben und der Auftritt als Marke Südtiroler Gasthaus gestärkt. Davon profitieren wir alle“, wusste Patauner zu berichten.

Einen Bericht über ihre Tätigkeit abgegeben haben die drei Arbeitsgruppen im Südtiroler Gasthaus zu den Themenschwerpunkten Produktstellenmarkt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Nachhaltigkeit.

Im Bereich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berichtete die Gruppe, dass sie sich auf den Weg in Richtung Arbeitgebermarke begeben möchte, um sich dadurch besser auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren. Geplant sind spezielle Weiterbildungsprogramme für Gastwirtinnen und Gastwirte, aber auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das Herausstreichen besonderer Benefits für die Mitarbeitenden, um diese stärker an den Betrieb zu binden.

Im Bereich Nachhaltigkeit wurde das Naturhotel Pfösl in Deutschnofen als Best-Practice-Betrieb besucht. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe verschafften sich einen Eindruck über das weite Feld der Nachhaltigkeit in einem Gastbetrieb und erhielten praktische Inputs für die eigene Arbeit: von der Küche, über die Energie bis zum Einkauf. Als Ziel setzte sich die Gruppe, das Level eins des Nachhaltigkeitslabels Südtirol von IDM zu erreichen.

Sternekoch Herbert Hintner, HGV-Landesausschussmitglied und Initiator der Gruppe, mahnte an, weiterhin den Gemeinschaftssinn zu stärken, die Qualitätskriterien der Gruppe hochzuhalten und noch stärker auf die Verwendung heimischer regionaler Produkte zu setzen. „Dies liefert einen Mehrwert für die Gäste, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und den Betrieb“, so Hintner.

Landtagsabgeordneter Helmut Tauber bezeichnete in seinen Grußworten die Mitglieder der Gruppe als Leuchttürme der heimischen Gastronomie und betonte den Beitrag, den die Gruppe zur Steigerung des Stellenwertes der Gastronomie im Land und über die Landesgrenzen hinaus geleistet hat. „Dies ist ein Zeichen für die Wertschätzung der Arbeit, die die Mitgliedsbetriebe für Südtirol leisten“, so Tauber.

HGV-Vizepräsidentin Judith Rainer dankte der Gruppe für ihr Engagement und ihren Einsatz für die Südtiroler Gastronomie und zeigte sich von der Arbeit der Arbeitsgruppen beeindruckt.

Mehr Informationen zum Südtiroler Gasthaus und den kulinarischen Aktionen gibt es unter www.gasthaus.it und den Social-Media-Kanälen der Gruppe.