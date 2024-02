Südtiroler Gastwirtinnen unterstützen mamazone

Bozen – Mit dem Grundgedanken „Frauen helfen Frauen“ wurde eine weitere Initiative von der Vereinigung Südtiroler Gastwirtinnen unterstützt. Anfang Dezember 2023 fand die erste Vortragsreihe zur Frauengesundheit speziell zum Thema Brustkrebs statt. Auch die Initiative mamazone hat sich bei der Veranstaltung, wo rund 70 Gastwirtinnen teilnahmen, vorgestellt und ihre Aktivitäten näher erläutert. In Rahmen dieser Veranstaltungen hatten die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, eine freiwillige Spende für mamazone abzugeben.

Vor Kurzen wurde der Spendenscheck offiziell übergeben. „Die Vereinigung Südtiroler Gastwirtinnen ist ein landesweites starkes Netzwerk von Wirtinnen. Das Thema Brustkrebs betrifft alle Frauen. Denn jede Frau, egal in welchem Alter, kann die Diagnose treffen. Bei entsprechender Früherkennung hat man jedoch gute Chancen auf Heilung. Daher war uns von Anfang an klar, dass wir diese Initiative unterstützen“, so Helene Benedikter, Vorsitzende der Vereinigung Südtiroler Gastwirtinnen.