Südtiroler HochschülerInnenschaft Innsbruck wählt neuen Vorstand 

Bozen – Die Außenstelle der Südtiroler HochschülerInnenschaft in Innsbruck hat im Rahmen ihrer alljährlichen Vollversammlung einen neuen Vorstand gekürt. Auch der Ausschuss wurde neu gewählt.

Neben dem Bericht über das vergangene Vereinsjahr wurden für das Vereinsjahr 2025/26 die Wahlen für den neuen Vorstand und Ausschuss abgehalten.

Nachdem der scheidenden Vorsitzenden Alexandra Dusini für ihr Engagement gedankt und sie mit einem kleinen Präsent gebührend verabschiedet wurde, wählte die Vollversammlung ihre bisherige Stellvertreterin Julia Bozzetta zur neuen Vorsitzenden. Eva Maria Köllemann wurde von den Anwesenden zu ihrer Stellvertreterin bestimmt, Gianluca Purzer als Finanzreferent in seinem Amt bestätigt, und Nelly Pattis zur Schriftführerin gewählt.

Die anschließende Wahl zum Ausschuss brachte eine positive Überraschung hervor: den weiblichsten Ausschuss in der Geschichte der SH-Innsbruck. Mit 13 Mitgliedern ist der Ausschuss, dem automatisch auch der Vorstand angehört, wünschenswerterweise voll besetzt – ein Zeugnis für die Bereitschaft der Studierenden, sich im Sinne der Gemeinschaft ehrenamtlich zu engagieren.

„Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und hoffen, dieses mit unserer Arbeit zurückzahlen zu können. Nach einem erfolgreichen letzten Jahr wollen wir den eingeschlagenen Weg weiter beschreiten und durch soziale Aktivitäten vor allem das Gemeinschaftsgefühl stärken. Die Tür des Vereinssitzes in Innsbruck steht jedem offen. Neben unserer Beratungstätigkeit ist es uns außerdem ein Anliegen, den bestehenden Austausch mit der Universität, deren Vertretern und den anderen studentischen Organisationen weiter zu vertiefen“, so die Vorsitzende Julia Bozzetta im Namen des Vorstandes.

Vor dem Hintergrund des nach wie vor virulenten Problems der Abwanderung junger Akademiker aus Südtirol bzw. ihres Verbleibs im Ausland wird die SH-Innsbruck wie gehabt Gesprächskanäle zu den politischen Verantwortlichen aufrechterhalten und für die Anliegen der Studierenden couragiert einstehen.