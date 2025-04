Südtiroler Jugendredewettbewerb am 9. und 10. April in Bozen

Von: Ivd

Bozen – Unter dem Motto “Zeig uns, was dich bewegt!“ steht der diesjährige Jugendredewettbewerb, zu dem Schüler der dritten Klassen der Mittelschulen sowie der Oberschulen, Berufsschulen und Fachschulen antreten werden. Der Jugendredewettbewerb wird von der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion, vom Landesamt für Jugendarbeit und vom Südtiroler Jugendring gemeinsam organisiert.

Schülerinnen der dritten Klasse Mittelschule steht die Teilnahme in der Kategorie Klassische Rede offen. Jugendliche ab der ersten Klasse Oberschule können in den drei Kategorien Klassische Rede, Spontane Rede und Sprache kreativ antreten. Teilnahmeberechtigt sind Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 13 und 24 Jahren.

Der Südtiroler Jugendredewettbewerb 2025 beginnt für die Kategorien Klassische Rede (Mittelschule) und Klassische Rede (Oberschule)

am Mittwoch, 9. April, um 8.30 Uhr in Bozen am Hauptsitz der Volksbank in der Schlachthofstraße 55 und für die Spontane Rede sowie die Sprache kreativ (beide Oberschule) am Donnerstag, 10. April um 8.30 Uhr in Bozen am Hauptsitz der Volksbank in der Schlachthofstraße 55.

Die Gewinner jeder Kategorie werden Südtirol beim österreichischen Bundesredewettbewerb vertreten. Schulen können den Wettbewerb mittels Livestream verfolgen. Weitere Informationen gibt es auf den Landeswebseiten zur deutschsprachigen Schule unter Jugendredewettbewerb.