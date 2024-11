Südtiroler Qualitätsprodukte bei Käfer, Lindner, Eataly

Von: mk

Bozen – Lebensmittel mit so hoher Qualität wie die Qualitätsprodukte aus Südtirol sollten im passenden, hochwertigen Rahmen angeboten werden. Deshalb arbeitet IDM Südtirol eng mit Premium-Anbietern des Lebensmitteleinzelhandels zusammen, um verstärkt qualitätsvolle Produkte aus unserem Land in deren Regale zu bekommen. Seit Jahren gibt es immer wieder Verkaufsoffensiven in Eataly-Filialen in diversen Ländern, darunter USA und Kanada. Nun fädelte IDM Südtirolwochen auch in allen Filialen des renommierten Feinkosteinzelhändlers Lindner Esskultur in Berlin und Hamburg sowie bei Feinkost Käfer in München ein. Dort konnten Produzenten aus Südtirol auch selbst Verkostungen durchführen. Das Fazit: Die Qualitätsprodukte aus Südtirol mundeten den geschmacksverwöhnten Kundinnen und Kunden dieses speziellen Segments des Lebensmittelhandels hervorragend, gleichzeitig stieg der Umsatz des angebotenen Südtirol-Sortiments während der Aktionszeiten an.

„Wer einen Feinkostladen besucht, ist in der Regel Feinschmecker und Genussliebhaber, schätzt qualitätsvolle Produkte und ist interessiert daran zu wissen, woher ein Produkt kommt, wie es hergestellt wurde, und wer die Menschen sind, die dahinterstehen. Hier können die Südtiroler Qualitätsprodukte mit ihrer hochwertigen Qualität und ihrer garantierten Herkunft stark punkten. Da ist es nur logisch, dass wir bei unseren Verkaufsoffensiven stark auf diese sogenannten Premium-Kanäle setzen“, sagt Thomas Fill, Agrardirektor von IDM. Die Kooperation mit Eataly bestehe bereits seit 2018 erfolgreich, die Zusammenarbeit mit Lindner gebe es auch schon seit einigen Jahren, und mit Käfer sei nun ein weiterer sehr renommierter Partner hinzugekommen. Alle diese Kooperationspartner hätten Filialen in Ländern, die für Südtiroler Hersteller sehr interessant seien. „Unser Ziel ist es schließlich, den Südtiroler Produzenten dabei zu helfen, neue Absatzkanäle für ihre Qualitätsprodukte im Premiumsegment zu öffnen“, so Fill.

Vier Wochen lang liefen jetzt im Herbst bei Feinkost Käfer in der Münchner Prinzregentenstraße Südtirolwochen, bei denen die Aufmerksamkeit der Kundinnen und Kunden auf die Südtiroler Qualitätsprodukte Südtiroler Wein DOC, Südtiroler Apfel g.g.A., Südtiroler Speck g.g.A. sowie auf Käse und andere Produkte mit dem Qualitätszeichen Südtirol gelenkt wurde. Die Produkte wurden auf einem eigenen Südtirol-Marktstand im Feinkostladen angeboten, waren entsprechend gekennzeichnet und wurden durch die Online-Kanäle von Käfer eigens beworben. Zudem war Südtirol mit seinen Produkten auch bei der traditionellen Ladenparty von Käfer mit dabei, wo ein Genussbotschafter aus Südtirol den vielen interessierten Gästen einiges über die Südtiroler Produktwelt erklärte und sie die Produkte dann auch gleich verkosten ließ. Bei Käfer freute man sich über ein sehr gutes Feedback zur Aktion, gerade die Verkostungen seien bei den Kunden super angekommen, so Matthias Jaeger, Einkäufer Frische von Käfer.

Einige Produzenten hatten zudem die Möglichkeit, an bestimmten Terminen eigene Verkostungen mit ihren Produkten durchzuführen. Die Feinkäserei Capriz aus Vintl war einer dieser Betriebe; sie präsentierte Ende Oktober bei Käfer ihre handgeschöpften Feinkäse. „Käfer ist eine der bekanntesten Feinkostadressen in Deutschland. Das Thekenpersonal des Feinkostladens ist sehr interessiert und fachkundig, die Klientel – großteils Stammkunden – legt sehr viel Wert auf Qualität und ist offen für neue, hochwertige Produkte. Für uns ist die Feinkostschiene, zu der Käfer gehört, genau aus diesem Grund sehr wichtig: Qualität wird dort geschätzt und gelebt“, sagt Rudi Ebner, Geschäftsführer von Capriz. „IDM hat durch diese interessante Aktion, bei der wir mitmachen konnten, als Türöffner fungiert für einen sehr hochwertigen Kunden. Wenn sich nächstes Jahr wieder diese Möglichkeit ergibt, sind wir gerne wieder mit dabei.“

Südtirolwochen gab es bereits im Frühjahr auch bei Lindner Esskultur, einem Feinkost-Spezialist mit eigener Küche, Bäckerei und Konditorei, der über Geschäfte in Berlin, Hamburg und Potsdam verfügt. In Berlin und Hamburg durften die Kundinnen und Kunden der dortigen Filialen Südtiroler Speck, Wein, Käse und Produkte mit dem Qualitätszeichen Südtirol kennenlernen. Auch hier wurde die Aktion, wie bei Käfer, mit Online-Aktivitäten begleitet. „Der Umsatz der Südtiroler Produkte in den Geschäften von Lindner Esskultur ist während der Aktion um ganze 135 Prozent gestiegen“, freut sich Moritz Oberrauch, der für IDM alle diese Initiativen betreut. „Diese Steigerung betraf aber nicht nur die präsentierten Produkte, sondern war quer über das ganze Sortiment festzustellen.“

Bühne frei für Wein, Speck und Käse aus Südtirol hieß es auch bei Eataly – in der Filiale Toronto in Kanada und in sechs Filialen in den USA, darunter in zwei Sitzen in New York, in Boston, Chicago und Los Angeles. Eataly ist einer der größten Vertreiber und Bewerber italienischer Spezialitäten weltweit. Die Qualitätsprodukte aus Südtirol und Südtiroler Produkte mit europäischer Ursprungsbezeichnung waren dort nicht nur in den Regalen der renommierten Einzelhandelskette zu finden, die Eataly-Kunden konnten sie an bestimmten Tagen auch gleich in Anwesenheit von Produzenten verkosten. Zudem gab es ein Event für interessierte Konsument/-innen sowie eine Schulung für das Verkaufspersonal von Eataly, bei der alles Wichtige über die Südtiroler Produkte vermittelt wurde. Außerdem stand ein Gericht mit Südtiroler Qualitätsprodukten auf den Speisekarten der angeschlossenen Restaurants. Auch die diversen Kommunikationskanäle von Eataly wie Website, Newsletter oder Social Media griffen das Thema „Qualitätsprodukte aus Südtirol“ begleitend zur Verkaufsaktion auf. Die Südtiroler Produkte wurden außerdem auch im Online-Verkauf der Einzelhandelskette angeboten.