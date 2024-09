Südtiroler Sanitätsbetrieb: Nicht Gold, sondern Platin ­

Von: luk

Bozen – Der Abschluss und das ausgezeichnete Ergebnis waren ein guter Grund zum Feiern: Am 19. September trafen sich alle Beteiligten im Krankenhaus Bozen für die feierliche Zertifikatsübergabe durch „Accreditation Canada“.

Im Juni erhielt der Südtiroler Sanitätsbetrieb nach einem dreijährigen Qualitätsmanagement-Prozess das Level Platin. Der Abschluss und das ausgezeichnete Ergebnis waren ein guter Grund zum Feiern: Am 19. September trafen sich alle Beteiligten im Kongresssaal im Krankenhaus Bozen für die feierliche Zertifikatsübergabe durch „Accreditation Canada“.

Erfolge gehören gefeiert und ein langer, intensiver Prozess wurde mit dem Audit im Juni abgeschlossen. Am 19. September fand die feierliche Überreichung des Zertifikats im Kongresssaal im Krankenhaus Bozen statt. Von Accreditation Canada mit dabei waren Yuliya Shcherbina, Leiterin der Abteilung Globale Entwicklung, und Alessandro Buriani, Advisor.

Drei Jahre lang haben 25 Teams und rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Projekt zur Einführung einer Zertifizierung auf freiwilliger Basis mit „Accreditation Canada“ durchgeführt. Dabei wurden 29 Standards festgelegt. Ziel eines Qualitätsmanagementsystems ist es, die Qualität im Unternehmen zu bewerten, zu verbessern und weiterzuentwickeln, sowie eine kontinuierliche Verbesserung vorzusehen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden viele Anstrengungen unternommen und zahlreiche Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet.

Den Abschluss des Prozesses in den Krankenhäusern und territorialen Strukturen bildete das 10-tägige Audit, bei dem das Level Platin erreicht wurde. Nach der langen und intensiven Arbeit war die Freude darüber bei allen Beteiligten groß. „Unser Ziel war Gold“, erklärte Generaldirektor Christian Kofler, „geworden ist es Platin, also eine Stufe höher, was uns natürlich sehr freut, da eine Bestätigung dafür ist, dass der Sanitätsbetrieb nach hohen Qualitätsstandards zum Wohle der Patientinnen und Patienten arbeitet“.

Generaldirektor Christian Kofler sprach den Anwesenden bei der feierlichen Zertifikatsüberreichung seine Wertschätzung aus. Alle Beteiligten haben durch ihr kontinuierliches Engagement und die intensive Zusammenarbeit während dieser intensiven drei Jahre des Akkreditierungsprogrammes zum guten Gelingen und den erfolgreichen Abschluss mit Platin beigetragen.

Landesrat Hubert Messner, der es sich nicht hatte nehmen lassen, ebenfalls anwesend zu sein, dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: „Ihr Einsatz, dieses Ziel zu erreichen, zeigt, dass Sie alle einen Sinn für Qualität haben. Ich bin stolz auf Sie alle“.

Alessandro Buriani von Accreditation Canada sprach dem Südtiroler Sanitätsbetrieb ein großes Lob aus: „Wenn wir auf Gesundheitseinrichtungen wie eure treffen, sehen wir, dass es eine patientenzentrierte Kultur gibt – und wie wichtig diese ist“.