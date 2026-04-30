Südtiroler Spezialitäten in Miami

Von: luk

Miami – Lebensmittel und Getränke aus Südtirol sind in aller Welt stark gefragt – auch in den USA. Waren dieses Sektors im Wert von fast 92 Millionen Euro wurden 2025 in diesen Markt verkauft. Um die Exporte Südtiroler Spezialitäten weiter anzukurbeln, organisiert IDM Südtirol Auftritte Südtiroler Unternehmen auf speziellen Events für den Bereich Hotel – Restaurant – Cafès/Catering (HoReCa). Dort sollen Kontakte zu Vertreter:innen dieser Branche geknüpft werden, die ständig nach neuen kulinarischen Angeboten und Erlebnissen sucht. Jüngstes Ziel war die Veranstaltung „Autentico Miami“, bei der die drei Unternehmen Palimex, Pfitscher und Sparkling Rocco ihre Produkte einem Fachpublikum und interessierten Konsument:innen vorstellten.

200 Branchenfachleute und 600 Liebhaber:innen von Gaumengenüssen: Das war das Publikum des Events „Autentico Miami“, das Ende April im renommierten Coral Gables Country Club über die Bühne ging. Auf diesem Wein- und Gastronomie-Festival, das heuer zum siebten Mal stattfand, werden nur hochwertige Speisen und Getränke aus Italien präsentiert. Das Programm war zweigeteilt: Die erste „Session“ war Expert:innen der Wein-, Spirituosen- und Gastronomie-Branche vorbehalten, mit einem Fokus auf die HoReCa-Branche. Beim zweiten Teil der Veranstaltung hatten die Aussteller Gelegenheit, ihre Produkte einem ausgewählten Publikum von Liebhaber:innen regionaler Speisen vorzustellen, also Endkonsumenten.

„Der Sektor Lebensmittel und Getränke ist das Zugpferd unserer Exportwirtschaft. Das zeigen auch die aktuellen Exportdaten: Mit einem Exportvolumen von 1,3 Milliarden Euro im Jahr 2025 ist der Sektor erstmals Spitzenreiter bei den Südtiroler Exporten“, sagt Handelskammerpräsident Michl Ebner. Wie wichtig der Markt USA für diesen Sektor ist, unterstreicht Margit Gamper, Direktorin Business Development bei IDM: „Die Vereinigten Staaten liegen hinter dem anteilmäßig größten Markt Deutschland und Österreich an dritter Stelle, was das Exportvolumen von Speisen und Getränken betrifft. Deshalb haben wir als IDM unsere Aktivitäten auf diesem Markt in den letzten Jahren erheblich verstärkt.“

Die Nachfrage nach typischen Spezialitäten steigt in den USA seit Jahren. Besonders regionale Produkte aus Italien genießen dort laut Gamper hohe Wertschätzung und gelten als „Ausdruck von Qualität, Herkunft und Premiumness“. Sie seien entsprechend sehr gefragt – ein Trend, von dem auch die Südtiroler Unternehmen profitieren würden, so Gamper. Auf Events wie „Autentico Miami“ will man die Marktpräsenz der Spitzenprodukte der Südtiroler Gastronomie in den USA weiter erhöhen, neue Geschäftspartner und lokale Vertriebspartner gewinnen sowie Südtiroler Marken und Produkte am Markt noch sichtbarer machen.

Konkret waren das in diesem Jahr der Südtiroler Speck g.g.A. und die Wurstwaren der Metzgerei Pfitscher aus Burgstall, der alkoholfreie Apfel-Aperitif von Sparkling Rocco aus Lana sowie die verzehrfertigen Gemüsesnacks von Palimex aus Bozen. „Wir haben mit Palimex USA bereits einen Ableger in den Vereinigten Staaten. Das war von unserer Sicht aus in diesem Markt nötig, weil wir so den Import und Verkauf selbst in der Hand haben. Allerdings braucht es für die USA viel Geduld und einen langen Atem, und man muss bereit sein zu investieren. Wenn man es aber schafft, hier Fuß zu fassen, dann kann man mit einem großen Geschäftsvolumen rechnen“, sagt Firmeninhaber Andrea Palermo. „Wir sind immer daran interessiert, Einkäufer und potenzielle Geschäftspartner kennenzulernen. Der Auftritt bei ‚Autentico Miami‘ gemeinsam mit IDM war eine sehr gute Gelegenheit, uns einem neuen Publikum zu präsentieren.“

Die drei Unternehmen aus Südtirol konnten auf der „Autentico Miami“ gezielt mit Vertreter:innen der HoReCa-Branche interagieren, etwa mit Restaurantbesitzern, Küchenchefs, Getränke-Managern, Einkäufern von Hotel- und Restaurantketten sowie von Kreuzfahrtschiffen oder auch mit Importeuren und Vertreibern von Lebensmittel- und Getränkeprodukten. Lukas Pfitscher, der Geschäftsführer der G. Pfitscher GmbH, war zudem bei den „ITA-Talks“ als Redner eingeladen. Das Event der Italian Trade Agency (ITA) New York, die Lebensmittel, Weine und Spirituosen aus italienischer Produktion auf dem gesamten US-Markt vermarktet, fand im Rahmen der “Autentico Miami“ statt. Pfitscher erzählte dabei vor Fachleuten und Fachjournalisten alles Wissenswerte rund um den Südtiroler Speck.

Um die Teilnehmer bestmöglich auf das Event in Miami vorzubereiten, hatte IDM im Vorfeld eine Reihe von Aktivitäten organisiert. So gab es etwa ein Schulungswebinar, bei dem Fachleute ihre direkten Erfahrungen in den USA weitergaben, darunter Francesco Bauli, dessen Aufgabe es bei Bauli USA ist, die italienischen Backwarenmarken Motta und Bauli auf dem amerikanischen Markt zu etablieren.