„Südtiroler Wattkönig“: Wattturnier in Sterzing

Sterzing – Im Hotel „Lamm“ in Sterzing wurde vor kurzem fleißig gewattet. Anlässlich des landesweiten Wattturniers „Südtiroler Wattkönig“ trug die Ortsgruppe Sterzing des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) ein Vorausscheidungsturnier aus. Erich Mittermair und Herbert Stuppner, beide aus Deutschnofen, gingen schlussendlich als die Sieger des Turniers hervor. Somit sicherten sie sich die heiß begehrten Karten für die Teilnahme am großen Finale am Samstag, 9. Mai, im Sixtussaal der Brauerei Forst.

Das landesweite Wattturnier ist eine Initiative der Spezialbier-Brauerei Forst

und des HGV. Die „Dolomiten“ und das Onlineportal „watten.org“ sind Medienpartner.

An den jeweiligen Qualifikationsturnieren kann jeder Wattbegeisterte teilnehmen. Die Anmeldungen erfolgen in den austragenden Gastbetrieben beziehungsweise unter http://www.wattkoenig.it. Dort können auch sämtliche Details zum Ablauf und zu den Spielregeln nachgelesen werden.