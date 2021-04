Südtirols Dolmetscher können digital – und wie!

Bozen – „Schon absurd – da sind jetzt seit mehr als 13 Monaten weltweit kaum mehr Präsenzveranstaltungen möglich, und genau da stand vor kurzem das 35-Jahres-Jubiläum des Südtiroler Dolmetscherverbandes an. Wie soll man das gebührend feiern? Einfach – mit einem Webinar zum Thema ‚Neue Veranstaltungsformate‘. Denn Dolmetscher können ja bekanntlich zaubern – seit Neuestem eben auch digital“, betont Präsidentin Antonella Telmon.

Sie konnte dabei über 70 virtuelle Teilnehmer begrüßen, die wertvolle Tipps für das eigene Veranstaltungsmanagement erhielten. Wie wichtig Dolmetscher für die Kommunikation, auch in der Politik, sind, betonte Landeshauptmann Arno Kompatscher, der sich eigens Zeit genommen hatte, um kurz „vorbeizuschauen“. Pierpaolo Mariotti vom Meeting Management von Eurac Research lieferte eindrucksvolle Zahlen und Fakten zu den Auswirkungen der Pandemie auf die Kongressbranche, WIFI-Direktorin Christine Platzer berichtete über die Herausforderungen beim Umstellen von Präsenz- auf Online-Weiterbildung und Ivan Motter, der Certified-Technology-Specialist der Eurac, zeigte die verschiedenen technischen Möglichkeiten mehrsprachiger Online-Veranstaltungen auf und erklärte, was man zum Thema Datensicherheit beachten muss.

Gedolmetscht wurde das Webinar von Evi Dalcomune und Alberto Clò simultan vom eigenen Ferndolmetsch-Arbeitsplatz von zuhause aus. Denn im Südtiroler Dolmetscherverband hat man auf die neuen Anforderungen prompt reagiert, technisch aufgerüstet und auch Schulungen für die Mitglieder zu den neuen digitalen Plattformen angeboten. „Bei der Online-Veranstaltung konnte man im Rückblick feststellen, wie wichtig es ist, die Kunden zum richtigen Veranstaltungsformat zu beraten: online, Präsenz oder hybrid. Eines allerdings ist ganz klar: Die neuen virtuellen Möglichkeiten bieten unverkennbare Chancen, weil man flexibel räumliche Entfernungen überwinden kann. Die Präsenzveranstaltungen mit dem persönlichen Austausch und dem Netzwerken werden dafür umso mehr an Wertschätzung erfahren. Aber so oder so – die Südtiroler Dolmetscher werden weiterhin zaubern, egal ob digital oder analog“, sagt abschließend Präsidentin Telmon.