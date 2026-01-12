Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Support-Gnadenfrist für Soundtouch-Lautsprecher von Bose
Als Grund für den Support-Stopp nennt Bose das Alter der Lautsprecher

Support-Gnadenfrist für Soundtouch-Lautsprecher von Bose

Montag, 12. Januar 2026 | 12:42 Uhr
Als Grund für den Support-Stopp nennt Bose das Alter der Lautsprecher
APA/APA/dpa/Archiv/Arno Burgi
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Eigentlich wollte Bose die Update-Versorgung und Internet-Anbindung für Smart-Speaker der Soundtouch-Reihe bereits am 18. Februar einstellen. Nun werden Support und Online-Funktionen aber noch einmal bis zum 6. Mai verlängert, wie der Hersteller mitteilt. Bose begründet den Schritt damit, Nutzende beim Übergang auf die kommende Offline-Software für die Lautsprecher besser unterstützen zu können.

Am 6. Mai werde die App automatisch auf die neue Software-Version aktualisiert, die nur noch lokal ausführbare Funktionen ohne Internet-Anbindung vorsieht. Die Aktualisierung erfolge einfach beim Öffnen der App, ohne dass Nutzende etwas tun müssten.

Haucht die Community den Speakern von 2013 neues Leben ein?

Als Grund für den Support-Stopp nennt Bose das Alter der Lautsprecher: Die Soundtouch-Systeme seien 2013 auf den Markt gekommen. Seitdem habe sich die Technologie weiterentwickelt und man könne die Entwicklung und den Support der Cloud-Infrastruktur, die diese ältere Produktgeneration unterstützt, nicht mehr aufrechterhalten. Man wolle sich auf “neue Hörerlebnisse auf Basis moderner Technologien” konzentrieren.

Gleichzeitig geht Bose einen für Hersteller ungewöhnlichen Schritt und hat alle technischen Spezifikationen und Programmierschnittstellen für die Soundtouch-Lautsprecher veröffentlicht, “damit unabhängige Entwickler eigene Soundtouch-kompatible Tools und Funktionen erstellen können”. Es könnte also sein, dass eine Community engagierter Programmierer die Speaker irgendwann wieder zurück ans Netz bringen, also wieder smart macht.

Was künftig nicht mehr funktioniert

Bis dahin gilt aber, dass

– das Suchen oder Abspielen von Musikdiensten direkt in der Soundtouch-App wegfällt und- Voreinstellungstasten (Presets) an den Geräten und in der weiterhin verfügbaren App nicht mehr funktionieren werden.

Was auch nach dem 6. Mai noch geht

Was mit der kommenden Offline-Software weiterhin funktionieren soll:

– Verbindungen zum Musikhören über Bluetooth, Airplay, Spotify Connect und AUX,- das Einrichten und Konfigurieren der Lautsprecher via App,- die Fernbedienungsfunktionen der App wie Abspielen, Pausieren, Überspringen oder Lautstärke sowie- Koppeln mehrerer Lautsprecher.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Kommentare
47
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Kommentare
28
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Kommentare
26
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Heimatbund mahnt vor Olympia zur Wahrung der Identität
Kommentare
20
Heimatbund mahnt vor Olympia zur Wahrung der Identität
Proteste in den USA nach Tötung einer Frau durch ICE-Beamten
19
Proteste in den USA nach Tötung einer Frau durch ICE-Beamten
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 