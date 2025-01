Sylvia Gall ist neue Generalsekretärin der Fachgewerkschaft Bau-Holz Filca

Von: mk

Bruneck – Die Fachgewerkschaft Bau-Holz Filca des SGBCISL hat eine neue Führungsspitze. Sylvia Gall ist im Anschluss an den 20. Landeskongress der Fachgewerkschaft, der gestern im Nobis in Bruneck abgehalten wurde, zur neuen Filca-Generalsekretärin gewählt worden.

In das dreiköpfige Landessekretariat wurden zudem Johannes Pueland als stellvertretender Generalsekretär und Gabriel Di Francesco gewählt. Mit Sylvia Gall, die Martin Voppichler im Amt ablöst, steht zum ersten Mal eine Frau an der Spitze der Baugewerkschaft im SGBCISL.

Zu den Prioritäten zählen neben der Betreuungs- und Beratungstätigkeit weiterhin die Arbeitssicherheit und die lokalen Vertragsverhandlungen. „Wir wollen zudem die Mitgliederzahl ausbauen, als Vertrags- und Verhandlungspartner eine aktive Rolle spielen, junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an die Gewerkschaft heranführen und auf die Weiterbildung unserer Delegierten setzen“, so Sylvia Gall zu den Arbeitsschwerpunkten der nächsten vier Jahre.

Ottavio De Luca vom nationalen Sekretariat der Filca-Cisl ging in seinem Beitrag auf die Entwicklungen und Herausforderungen auf nationaler Ebene ein und verwies auf die Wichtigkeit der bilateralen Körperschaften und der Sicherheitssprecher für die Vorbeugung von Arbeitsunfällen.

Am Kongress haben 50 Delegierte in Vertretung der rund 6.000 Filca-Mitglieder in Südtirol teilgenommen. Anwesend waren auch die SGBCISL-Generalsekretäre Georg Plaickner und Donatella Califano.