Tag der offenen Tür bei RAS und ORF Südtirol heute

Von: Ivd

Bozen – Anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens lädt die Rundfunkanstalt Südtirol (RAS) mit dem ORF Südtirol heute, der heuer das 25-jährige Jubiläum der Sendung “Südtirol heute” feiert, zum Tag der offenen Tür ein.

Die Veranstaltung findet am Samstag von 10.00 bis 16.00 Uhr am gemeinsamen Sitz von RAS und ORF in der Siemensstraße 19 in Bozen statt. Besucher erwartet ein Blick hinter die Kulissen. Bei RAS erleben sie, wie Hörfunk- und Fernsehtechnik funktionieren, wie Sendetechnik betrieben wird, wie die Überwachung der Netze erfolgt, wie Mobilfunk funktioniert und welche technische Infrastruktur dahintersteckt.

Beim ORF Südtirol erfahren die Interessierten, wie die tägliche Fernsehsendung “Südtirol heute” entsteht, wie ein Fernsehbeitrag produziert wird und können einen Blick ins Fernsehstudio werfen.

Der Tag der offenen Tür bietet Gelegenheit, moderne Medienarbeit und technische Abläufe aus nächster Nähe kennenzulernen.

Weitere Informationen: RAS, Tel. 0471 546666, info@ras.bz.it und ORF Südtirol Heute, Tel. 0471 501909, suedtirol-heute@orf.at. Parkmöglichkeiten gibt es in der Tiefgarage.