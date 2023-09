Meran – Am 23. September (10.00 bis 13.00 Uhr) findet wieder ein Tag des offenen Tunnels und der offenen Kavernengarage statt. Alle Bürgerinnen und Bürger haben dabei die Möglichkeit, sich über den Stand der Arbeiten beim Bau der Meraner Nordwestumfahrung im Küchelbergtunnel und in der Kavernengarage zu informieren.

Bei der mit Kleinbussen organisierten Fahrt in den Tunnel kann auf Wunsch auch die Kavernengarage besichtigt werden. Dabei können sich die Besucher aus erster Hand davon überzeugen, dass die Sprengungen im obersten Gewölbe für die gesamte Garage bereits durchgeführt worden sind. Damit ist der laut Planung heikelste Teil des Garagenbaus bereits abgeschlossen.

“Bisher wurden von den Bewohnern der im Umkreis der Baustelle stehenden Häuser keinerlei Schäden gemeldet. Den Baufirmen und der Planungsgruppe, die diese Aufgabe mit Sorgfalt und Professionalität bewältigen, gebührt dafür großes Lob. Ebenso wurden laufend Lärmmessungen durchgeführt: Die Werte wurden an keinem einzigen Tag überschritten, ja sie liegen in der Regel sogar weit unter der erlaubten Grenze”, so die Gesellschaft Meran Centrum Parking.

In den folgenden Monaten werden die unteren Stockwerke der Kavernengarage in Angriff genommen, wobei davon auszugehen ist, dass sich die Störungen für die Nachbarn weiter verringern werden.

Die Arbeiten am Garagen-Ausgang Pfarrplatz sind inzwischen zum großen Teil abgeschlossen. Am Ausgang zu den Lauben wird in diesen Wochen gearbeitet, während ab November der Ausgang in der Galileistraße in Angriff genommen wird.