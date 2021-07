Tanken ist überall günstiger als in Südtirol

Bozen – Reisen kann diesen Sommer kostspieliger werden, jedenfalls für jene, die mit dem Auto unterwegs sind. Günstiger tankt es sich jenseits der Landesgrenzen: Beim Preisvergleich der Verbraucherzentrale (VZS) lassen sich in Südtirol nämlich die teuersten Treibstoffpreise nachweisen, wenn man diese zu den angrenzenden Regionen und Provinzen vergleicht.

“Im Vergleich zu unserer Stichproben-Erhebung im Vorjahr sind dieses Jahr die Treibstoffpreise generell gestiegen: In Südtirol sind diese um zirka zehn Prozent höher (2021: 1,624 €/L Benzin und 1,49 €/L Diesel ; 2020: 1,467 €/L Benzin, 1,366 €/L Diesel), mit Ausnahme vom Treibstoff Methan, der heuer um 3,36 Prozent billiger ist. In Tirol (Österreich) sind die Benzin- und Dieselpreise mit 1,245 €/L bzw. 1,181 €/L sogar um ein Fünftel höher als im Juli 2020 (1,006 €/L Benzin und 0,984 €/L Diesel), aber sie bleiben dennoch billiger als in Norditalien. Bei einer Tankfüllung für einen Mittelklassenwagen von 50 Liter kann z.B. eine mögliche Preisersparnis von zirka 20 Euro für Benzinfahrzeuge und 15 Euro für Dieselfahrzeuge erzielt werden, wenn man in Tirol anstatt in Südtirol tankt. Die Preise für GPL sind in den Nachbarregionen von elf bis 16 Prozent günstiger als im Landesinneren und in Venetien findet man mit 0,894 €/L die besten Tankmöglichkeiten für Methan. Bei Reisen, die aus Südtirol hinaus führen, sollte am besten erst beim jeweiligen Nachbarn tanken, denn die Preise aller Treibstoffe sind bei uns höher als in den Nachbarregionen”, so die Verbraucherzentrale Südtirol.

„Ein Vergleich der Kraftstoffpreise kann sich lohnen, da durchaus Einsparungen möglich sind – besonders wenn man nicht auf einen bedienten Tankservice besteht. In Zeiten der Erderwärmung, einer erhöhten Feinstaubbelastung und im Sinne des Umweltschutzes raten wir jedoch davon ab, mit dem Auto weitere Strecken zurückzulegen, alleinig auf der Jagd nach der günstigsten Tankstelle“ so Gunde Bauhofer, Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale Südtirol.

Neben dem überregionalen Preisvergleich hat die VZS auch die fünf günstigsten Tankstellen Südtirols fünf günstigsten Tankstellen Südtirols für die Treibstoffe Benzin, Diesel, Methan und GPL gesucht.

Weitere Informationen

Die aktuellen Preise der Tankstellen Italiens sind hier aufrufbar.

Die günstigsten Tankstellen Österreichs finden sich hier.

Die günstigsten Preise in Südtirol findet man auch über www.spritpreise.it (siehe „Best Prices“).